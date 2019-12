Dragon Ball Super | Dragon Ball Z: Kakarot comprendra également des combats entre Trunks et Mecha Frieza | Anime | Manga | Jeux vidéo Jeux vidéo

Bandai Namco Il s'est transformé en un projet très ambitieux: Dragon Ball Z: Kakarot. Ce titre de console et de PC comportera des passages d'anime jusqu'à avant Dragon Ball Super pour que vous reviviez l'histoire de Goku.

Jusqu'au 17 janvier, date de lancement, le développeur a prévu de présenter un contenu périodique. Récemment, dans le Jump Festa 2019 Un ancien passage de l'anime qui a été inclus dans le gameplay a été publié.

Dans la démo qui a suivi cet important événement d'anime et de manga, nous avons réussi à voir ce vieux combat entre Trunks of the future et Frieza. Rappelons que c'était l'une des rares fois que le méchant était terrifié de voir un Saiyan.

Après avoir échangé des pouvoirs, Trunks profite de la hauteur pour sauter avec son épée et la couper en deux. Dès le début, le Saiyan lui a dit que le pouvoir de Frieza était insignifiant.

