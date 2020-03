Dragon Ball Super | Mario Castañeda, la voix de Goku, a publié ce message à son collègue Luis Alfonso Mendoza Anime

Mis à jour le 03/01/2020 à 14:10

Une journée difficile pour la communauté de Dragon Ball Super. La mort de Luis Alfonso Mendoza, doubleur connu pour être Gohan de “Dragon Ball”, Sheldon Cooper de “The Big Bang Theory” et Carlton Banks de “The Prince of Rap”, à 55 ans a fait son les collègues se tournent vers les réseaux sociaux pour exprimer leurs regrets.

L’acteur vocal Dragon Ball Super Il est décédé dans une fusillade au cours de laquelle son beau-frère et son épouse, Lourdes Adame, ont également perdu la vie.

Les faits se seraient produits dans le Colonie de portailsdans Mexico; Cependant, jusqu’à présent, plus de détails sur la façon dont cela s’est produit et les causes de l’incident sont inconnus.

Grâce aux réseaux sociaux, plusieurs de ses collègues de Dragon Ball Super Ils viennent pleuré sa mort. L’un des premiers à démontrer était Mario Castañeda, connu dans le monde entier pour être dans la série la voix de Goku, le père de Gohan.

«Il y a quelques jours à peine, nous avons ri avec mon regard naufragé, et aujourd’hui vous n’êtes plus, Luis Alfonso … Quelqu’un me l’explique. Heureusement, vous restez dans le cœur avec vos rires et vos blagues et les souvenirs de tant d’années … Hier était un jour triste », a écrit Castañeda sur Twitter.

Depuis le compte Doublage au Mexique Ils ont également exprimé leurs condoléances pour la mort de Mendoza. “Le monde du doublage perd une grande voix et le monde à un grand être humain, repose en paix Luis Alfonso Mendoza”, dit le message.

