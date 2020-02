Dragon Ball Super: ‘Rey Cold’ aura une version Funko Pop! avec ce design élaboré | Anime | Manga | DBS | DBZ | Akira Toriyama | Viral | Funko Pop! Manga

Mis à jour le 19/02/2020 à 16 h 51

Akira Toriyama est capable de faire les méchants de Dragon ball être si populaire au point d’être immortel. King Cold, le père de Freezer and Cooler, est revenu avec tout en version Funko pour le plus grand plaisir des collectionneurs.

«King Cold » Il est devenu connu pour ses débuts dans Dragon Ball Z et aussi pour avoir une grande ressemblance avec Frieza, étant tous deux de la même race. Ce méchant populaire était l’un de ceux qui n’avaient pas sa propre figure Funko Pop! Cependant, la société a déjà annoncé de nouveaux modèles basés sur la saga créée par Akira Toriyama.

L’un des nouveaux modèles est le grand ‘Roi froid’Illustré avec son armure et sa cape. De plus, cela sera accompagné de dizaines de figures basées sur les personnages les plus emblématiques et les plus mémorisés de la série.

Figurine Funko de «Cold King».

Il faut préciser que le chiffre Funko du ‘Roi froid’Il est désormais possible de réserver sur le site officiel de la société. N’oubliez pas que Dragon Ball Z Il a également présenté son nouveau jeu d’échecs officiel, qui est largement vendu dans les pays asiatiques.

