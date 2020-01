Draxler, à l’ordre du jour de Monchi

Julian Drexler, attaquant qui n’a pas beaucoup d’importance avec Tuchel au PSG, C’est l’objectif prioritaire de Séville pour la prochaine fenêtre de transfert. Selon ‘Sports Stadium’, Monchi a déjà établi les premiers contacts pour tester la possibilité d’obtenir un transfert de l’attaquant allemand du PSG.

30/12/2019

À 21:06

CET

Sport.es

Le «patron» du sport et Lopetegui ont déjà précisé les besoins de l’équipe pour le marché d’hiver. Les priorités sont à renforcer avec un arrière droit et un attaquant pour rivaliser avec Barcelone et Madrid pour le titre de champion. La priorité est l’attaquant et c’est là que le nom du footballeur allemand apparaît.

Drexler n’a pas, encore moins, le rôle souhaité au PSG. Malgré sa polyvalence, il peut jouer de manière interchangeable en tant qu’extrême pur de préférence sur la gauche ou jouer plus tard au milieu de terrain, il n’a guère été utilisé par Tuchel. Il n’a participé qu’à six jours de Ligue 1 et à deux autres matches de Ligue des Champions, très peu pour ses aspirations. Caparrós avait déjà tenté la saison dernière d’intégrer l’Allemand dans l’équipe.

Julian Drexler met fin au contrat en 2021, mais son arrivée à Séville n’est pas facile en raison des conditions économiques qu’il a signées avec le PSG. Il est à noter qu’il reçoit un contrat de 600 000 euros par mois à Paris. D’autre part, les excellentes relations que Séville et le PSG entretiennent depuis des années sont un espoir de tenter de clore l’opération. Ce serait, bien sûr, une mission mais ouverte à une éventuelle option d’achat.