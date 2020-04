Drogba et Eto’o critiquent l’idée de tester des vaccins en Afrique »Presse

Vendredi 03 avril 2020

Les deux footballeurs de renom ont suivi les déclarations de deux médecins français qui ont proposé le continent africain comme cobaye aux vaccins anti-coronavirus. Didier Drogba et Samuel Eto’o ont donc remis en cause la proposition et accusé de racisme.

Samuel Eto’o, Didier Drogba et Demba Ba ont mené la critique contre l’idée de tester un vaccin contre le coronavirus en Afrique, une proposition émanant de deux médecins français, ce que les joueurs considèrent comme un signe de racisme.

Jean Paul Mira, chef du service de réanimation à l’hôpital Cochin à Paris, et Camille Locht, directrice de recherche à l’Iserm, un institut français de santé et de recherche médicale, sur la chaîne LCI ont déclaré que «cela peut être controversé mais ne devrions-nous pas Faites une étude en Afrique où ils n’ont pas de masques, de traitements ou de réanimation? Cela se fait dans des études sur le SIDA où les prostituées sont utilisées pour tester certaines choses parce qu’elles savent qu’elles sont très exposées et n’ont aucune protection. Que pensez-vous? “

Son interlocuteur a répondu «qu’il a raison. Nous envisageons une étude parallèle en Afrique de manière similaire. Je pense qu’il y a déjà une demande selon laquelle si elle n’est pas déjà sortie, elle sortira, et nous y réfléchissons sérieusement. Nous ne rejetons pas non plus une étude en Europe ou en Australie. “

Drogba a déclaré qu ‘«il est totalement incroyable que nous devions en avertir. L’Afrique n’est pas un laboratoire. Ces déclarations sont humiliantes, fausses et vraiment racistes. Aidez à sauver l’Afrique du coronavirus! Ne voulez pas utiliser des Africains de cobayes! C’est dégueulasse. Les dirigeants africains ont la responsabilité de protéger leurs peuples contre d’horribles conspirations comme celles-ci. “

Samuel Eto’o a répondu sur son Twitter avec un «fils de pute» pour définir Mira et Lochht. Tandis que Demba Ba a maintenu que “bienvenue en Occident où les blancs se croient si supérieurs que le racisme et la faiblesse deviennent une banalité. Il est temps de se lever. “

Des fils de putes.

– Samuel Eto’o (@ setoo9) 2 avril 2020