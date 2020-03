Droits TV 2021-24 il y a un nouveau prétendant sérieux. C’est un défi pour SKY et DAZN

ROME. L’urgence Covid-19 a bouleversé le football italien, qui cette fois-ci appelle à un changement radical et profond qui ne peut plus être reporté pour espérer pouvoir faire face à un choc si fort et destiné à ses acteurs et à ceux qui vivent ce sport avec passion. .

COMPRENDRE À TROUVER

Dans les prochains jours, il faudra établir les différentes stratégies pour faire face à la crise dans les différentes ligues du système de football, pour chacune desquelles des solutions ad hoc seront nécessaires. En Serie A, à ce jour, outre les coupes dans les embauches des joueurs et la rédaction des futurs calendriers (clairement liés à la fin de l’urgence sanitaire), un travail est en cours pour trouver un accord avec les différents diffuseurs qui diffusent les événements.

INSERTION D’AMAZON

À cet égard, il reste à voir ce qu’il adviendra de la renégociation de la Droits de télévision pour la période de trois ans 2021-24, pour lequel l’appel officiel est toujours en attente. La situation actuelle en matière de veille favorise l’inclusion de plusieurs sociétés qui, dans un proche avenir, souhaiteraient ajouter le championnat de football professionnel le plus élevé d’Italie à leurs clients. Parmi ces réalités, il ne fait aucun doute Amazon, avec sa Prime Video en première ligne. Le colosse de Bezos selon Milano Finanza étudie une offre importante, et après le Premier ministre veut également s’assurer pour la Serie A. Les droits en question seraient ceux du web, pour lesquels c’est un défi ouvert avec DAZN et SKY.