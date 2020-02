Ds Ascoli: “Deux négociations ont sauté. Maintenant, direction les renouvellements: principalement Brosco”

SONDAGE

Marché fermé: qui est la reine d’hiver?

Comme le rapporte picenotime.it, dans la maison d’Ascoli, c’est le Ds Antonio Tesoro de faire le point de la situation avec le marché fermé: “Il y a eu une succession d’événements ne dépendant pas de notre volonté qui, pendant le marché, nous ont fait changer d’objectifs ou ralentir certaines négociations, donc dans plus d’une circonstance nous avons dû nous adapter , mais à la fin de la journée, nous sommes heureux parce que nous avons amené des joueurs importants à Ascoli. Deux d’entre eux ont sauté, d’abord et avant tout pour protester contre les fans, mais il est clair que ce n’est pas la seule faute, il y a une série d’événements qui il suffit de les accepter. Réagissons cependant. En attendant, réfléchissons aux renouvellements: Ardemagni et Lanni, une personne formidable qui a beaucoup donné pour cette chemise et cette ville, sont partis, en discussion il y a celle de Brosco, un pilier essentiel pour nous. Ninkovic? Pour lui, les offres qu’il a reçues n’étaient pas intéressantes, inadaptées pour le reste de sa carrière, et il a montré sa volonté de rester: maintenant c’est à lui de montrer qui il est “.

Note ensuite au changement de manager: “Au moment du changement de coach, Stellone est le seul nom que j’ai ressenti à proposer, c’est un nom consolidé en B qui a également été apprécié au sein de l’équipe. Il est coach il est très polyvalent, préparé et compétent, car il voudra mettre l’équipe sur le terrain “.

