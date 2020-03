Ds Monza: “Un pied en B ne suffit pas, nous en voulons deux. Arrêtez? Protégez simplement la santé de tous”

Le directeur sportif de Monza Filippo Antonelli il a parlé à Tuttoc.com du moment de l’équipe qui a un pied en Serie B: “Un pied en B ne suffit pas, il en faut deux, donc je me concentre sur la prochaine course que nous allons affronter. Au cours des trois dernières courses, nous avons perdu une course et tiré les deux autres, pas mal, mais nous devons bien nous préparer pour la prochaine course et revenir à marquer des points. Premières places? Les candidats aux postes les plus élevés sont Carrarese et Alessandria, en plus d’eux je pense que Renate, Albinoleffe et Pontedera y joueront jusqu’au bout. – continue Antonelli en parlant de l’arrêt pour Coronavirus – Ayant la série C moins de contraintes concernant le calendrier, je pense qu’il est juste de faire tout ce qui est possible par les autorités compétentes pour protéger la santé des spectateurs et des athlètes et en même temps essayer de sauver le spectacle sportif. cela pourrait être difficile sur le terrain, mais ce sera la même chose pour les autres équipes, nous avons une équipe équipée pour faire face aux nombreux matchs serrés qui seront là “.