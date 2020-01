Du Brésil, Milan s’ouvre au prêt contribuant à l’engagement de Paquetà

SONDAGE

La Juve sur le marché: est-ce la bonne décision?

L’AC Milan ouvre au début avec la formule de prêt Lucas Paquetà libérer le Brésilien après la dernière demande de ne pas être appelé pour le match de ce soir contre Brescia, ouvrant ainsi la possibilité de payer une partie de son engagement. L’agent a souligné au club ce besoin urgent du milieu de terrain arrivé de Flamengo en janvier dernier. Le but d’Eduardo Uram et de Lucas Paquetá est d’aller à un grand championnat d’Europe ou de revenir au Brésil, mais selon le site, une piste qui conduirait aux clubs actuellement engagés à Libertadores est à exclure, car la compétition se terminera plus tôt que tout autre prêt de six mois. Pour le signaler, c’est le site brésilien UOL Esporte.

Voilà, l’Inter n’a jamais été aussi proche de Christian Eriksen: le Danois de Tottenham pourrait être le troisième renfort hivernal d’une Inter absolument déchaînée. Après Moïse et Young, les dirigeants Nerazzurri, Ausilio en tête, tentent de fermer ce qui serait …