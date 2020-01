Du buteur au pilote d’Uber »Pressfootball

Lundi 13 janvier 2020

Celui qui a su convertir le but le plus rapide de l’histoire des Coupes du Monde vit au milieu d’un drame cinématographique. Il est passé de marqueur dans les années 90 à politiquement persécuté par le régime Erdogan en Turquie. Il a donc dû aller vivre aux États-Unis où il possède une librairie et chauffeur Uber.

Hakan Şükür, l’attaquant turc, qui est dans l’histoire des Coupes du monde en marquant le but le plus rapide, vit un drame pénible. Après être entré en 2011 en politique; Il a dénoncé des cas de corruption, ce qui lui a valu que le régime Erdogan commence à le persécuter, harcelant ses proches et emportant tous ses biens pour ce qu’il travaille maintenant comme chauffeur Uber et vend des livres à Washington – États-Unis – où il a émigré.

L’ancien attaquant qui a franchi des étapes remarquables; Club de Galatasaray qui a joué pendant 10 saisons, Turin et l’Inter Milan. Puis il a commencé son voyage en politique (2011), ce qui lui a valu des conséquences terribles pour avoir signalé des cas de corruption du Parti turc de la justice et du développement, et signifié qu’Erdogan a confisqué tous ses biens matériels.

«La boutique de ma femme a été lapidée, mes enfants ont été harcelés et mon père emprisonné. Je n’ai rien laissé nulle part. Erdogan m’a tout pris. Mon droit à la liberté, de tout exprimer », a déclaré l’ancien attaquant turc au médium allemand Welt amm Sonntag.

L’idole du football de la Turquie réside maintenant dans la capitale des États-Unis où il possède une librairie et dans ses temps libres conduit comme Uber, étant que dans sa carrière exceptionnelle, il a réussi à former un grand butin qui lui a été enlevé par le régime Erdogan.