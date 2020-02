Du chaud! Chivas vs. Tijuana LIVE via Fox Sports pour le jour 7 de la Clausura 2020 Liga MX

Nous nous connectons depuis le Warm Stadium pour vivre Chivas et Tijuana (LIVE | LIVE | ONLINE | STREAM LIVE) via Fox Sports par date 7 du Clôture 2020 Liga MX en Basse-Californie (Mexique). Suivez la MINUTE MINUTE du match sur Depor.com

Depor.com vous offrira la minute la plus complète de toutes En direct avec des buts, des cartons jaunes, rouges, des statistiques et d’autres incidents. Accrochez-vous également à la transmission et à la narration des profils Twitter du Chivas et Tijuana.

Chivas et Tijuana ils font face pour le septième jour de Fermeture 2020 de la Ligue MX, immergés dans des réalités similaires: ils sont situés au bas de la table du tournoi avec six points et sont tenus de gagner pour vaincre les positions, toujours à temps pour corriger leur mauvais début de semestre au niveau de la ligue.

CHIVAS VS TIJUANA: alignements confirmés

CHIVAS VS TIJUANA: MINUTE À MINUTE

CHIVAS VS TIJUANA: HORAIRES DANS LE MONDE

La rencontre entre Chivas et Tijuana débutera à 10h10 dans la nuit (heure péruvienne) à l’Estadio Caliente.

21:10 heures – Mexique22: 10 heures – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis23: 10 heures – Venezuela, Bolivie00: 10 heures le samedi – Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili03: 10 heures le samedi – Royaume-Uni04: 10 Heures du samedi – Espagne, Allemagne, Italie, France

Loin des attentes générées avant le début du concours, Chivas de Guadalajara Il se rend à la maison de Tijuana pour tenter de briser cette chaîne de cinq matchs sans gagner qui a déjà provoqué une vague de critiques à l’égard de son entraîneur, Luis Fernando Tena.

«Nous avons honte des résultats qui ont été donnés. Les fans ont de grandes attentes, nous aussi, mais nous n’avons pas pu leur donner de la joie », a admis Hiram Mier, défenseur du Sa Sacred Flock’ en prélude à l’engagement. “Ce match est une bonne occasion de prendre un coup d’autorité”, a-t-il ajouté.

Les «Xoloitzcuintles» de Tijuana, formé par l’Argentine-Bolivie Gustavo Quinteros, ils arrivent avec l’impulsion émotionnelle qui leur a donné le laissez-passer pour les demi-finales de Copa MX qu’ils ont atteint en milieu de semaine.

Où voir Chivas vs. Tijuana?

Fox Sports est la chaîne en charge de la diffusion du duel qui se jouera ce vendredi 21 février.

Malgré un investissement de près de 50 millions de dollars dans des signatures sur le marché de décembre, Chivas treizième mars du classement. Les olos Xolos ont une place derrière avec la même récolte et une pire différence de buts. Les deux équipes cherchent une deuxième victoire dans le tournoi mexicain.

Chivas vs. Tijuana: luminaire

