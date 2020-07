du club violet pour l’instant que des dénis

Daniele De Rossi sur le banc Fiorentina. C’est sans aucun doute la nouvelle du jour qui a secoué tout le football italien. En fait, la non-confirmation de Giuseppe Iachini sur le banc violet semble désormais évidente. Au cours des dernières heures, le club explore différentes pistes et, pour le moment, celle de De Rossi taquine plus que les autres. Pour proposer son nom, c’était le ds Daniele Pradè, qui a rencontré De Rossi à l’époque de Rome et qui voulait l’emmener à Florence avant de déménager à Boca Juniors. Maintenant, le ballon passe au président Rocco Commisso, qui pour le moment, cependant, ne serait pas trop convaincu, principalement en raison du manque d’expérience de l’ancien champion du monde.

Une nouvelle confirmée par plusieurs sources, qui a cependant été démentie par le club, viole une déclaration officielle: « Je n’ai eu aucun type de contact, email ou téléphone ou en personne, avec personne et puisque tout le monde sait que la décision finale est toujours la le mien, il est incroyable que ces fausses nouvelles continuent de sortir « , les mots de Commisso suivis de ceux du dg Joe Barone à Firenzeviola.it: » Comme je l’ai dit hier, et comme nous avons communiqué avec Commisso, nous sommes très perturbés par les nouvelles qui ils sortent sur les entraîneurs et les joueurs. Avant de partir pour Parme, j’ai fait remarquer à l’équipe que ces informations étaient fausses et conçues pour déstabiliser la Fiorentina. Le groupe est très uni avec un leader comme Iachini qui, nous voulons préciser, est notre coach et a un contrat à respecter. Il est important que la Fiorentina soit respectée par les médias pour nous faire terminer le championnat de manière positive « . Une hypothèse qui nous fait donc discuter et dont nous sommes sûrs qu’elle continuera de le faire dans les mois à venir. Le temps nous dira s’ils se sont seulement avérés erronés.

fonction addListener (élément, type, rappel)

{

if (element.addEventListener) element.addEventListener (type, rappel);

else if (element.attachEvent) element.attachEvent ('on' + type, rappel);

}

fonction getQueryParam (param)

{

var result = window.location.search.match (new RegExp ("(? | &)" + param + "([])? = ([^&]*) "));

résultat de retour? résultat[3] : faux;

}

/ * Réglage des variables * /

var menunav = 'les-faits-du-jour';

var address = window.location.pathname.split ("https://www.tuttomercatoweb.com/");

var word = '';

if (word == '') word = getQueryParam ('word');

var zone = "default";

var action = "read";

var idsezione = "72";

var titolo_art = "Fiorentina, idée folle de De Rossi pour le banc: du club violet pour l'instant seulement des dénis";

var section_art = "Les faits du jour";

var now = '5 juillet à 3h00 du matin';

var team = "";

/ * Paramètre de la barre de recherche (avec titre) * /

var searchbar = false;

si (adresse[1]! = '' && word == '') barre de recherche = adresse[1].replace (/ - / gi, "") .replace (/ _ / gi, "") .toUpperCase ();

sinon si (action == 'recherche') {

searchbar = "Recherche";

if (word! = false && word! = '') searchbar = searchbar + 'for' + word.toUpperCase ()

} else if (action == 'contacts') searchbar = action.toUpperCase ();

adresse = adresse[1].replace ('-', '');

if (mot == faux) mot="";

/ * Chargement asynchrone des scripts sociaux (version étendue commentée sur main_all.js) * /

if (("read" == action || "media" == action) && euPubConsentExists) {var scripts =["//connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1"];! function (e) {for (var t = 0, a = e.length; a> t; t ++) {var o = document.createElement ("script"); o.type = "text / javascript", ou .async =! 0 et o.src =[t]; var r = document.getElementsByTagName ("script")[0]; R.parentNode.insertBefore (o, r)}} (scripts)}

fonction lazyImage (id)

{

var imgs = document.getElementById (id);

if (imgs! == non défini && imgs! == null)

{

var img = imgs.getElementsByTagName ('IMG');

if (img! == undefined && img! == null && img.length> 0)

{

pour (var i = 0; i

← Affiche de l’UFC Fight Island publiée pour Robert Whittaker contre Darren Till

→ de nouveaux faux SMS attaquent les utilisateurs

Contact

Propulsé par WordPress

Vers le haut ↑

Haut ↑