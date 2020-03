Du fonds «save football» aux premiers secours en B et C, analyse système et idées catégorie par catégorie

ROME. la Juventus a franchi la première étape, la décision des joueurs et du personnel de la Juventus d’abandonner les 4 prochains salaires a inévitablement déclenché un effet domino, dans lequel tout le monde n’a pas de raisons de sourire. En fait, de nombreux présidents espéraient probablement prendre le temps d’analyser la situation dans quelques mois, mais aujourd’hui, après le geste de Ronaldo & co, il devient en moyenne plus complexe de refuser de faire des sacrifices dans ce sens.

LE FOOTBALL À RÉINVENTER, ASSEZ DE FAIBLES DÉPENSES

Le monde du football est donc appelé à se réinventer, des professionnels aux amateurs, le moment est venu d’analyser sérieusement ce qu’il faut faire et recommencer, si possible, de manière économiquement plus durable pour un système qui allait dans une direction au-delà de toute logique . Le fair-play financier aurait pu être compris comme un avertissement de problèmes critiques qui ne peuvent plus être reportés, mais ce n’était pas le cas et Covid-19 était probablement la “chute énorme” qui a provoqué un débordement déjà plein de fissures.

SÉRIE PLUS RESPONSABLE ET UNITÉ

Chez les professionnels, trop de clubs de Serie A dépendent à ce jour des droits TV et de la participation aux compétitions européennes, quand on parle de moyennes et hautes entreprises. De la nouvelle loi sur les stades à l’ouverture à de nouveaux marchés avec des politiques collectives plus égalitaires, parlons des problèmes critiques qui doivent être abordés aujourd’hui avec un œil totalement différent par rapport à la crise économique mondiale que le coronavirus produit inévitablement. L’AIC, l’AIAC, la FIGC et les ligues professionnelles discutent maintenant des réductions de salaire, mais des indications inquiétantes viennent des pages de La Repubblica Les clubs de Serie A qui à ce jour n’ont pas encore payé les salaires mensuels de janvier et février.

FONDS ET DROIT D’AUTEUR SUR …

Dans l’intervalle, la FIGC a proposé la création d’un fonds qui sera en partie constitué de ressources personnelles de la Fédération, et en partie par 1% de l’armature générée par les paris sportifs, en cas de réelle réouverture de la publicité dans ce sens. la Président Gravina sur Radio Cusano TV, c’était très clair: «Comme je l’ai déjà dit ces derniers jours, nous ne demanderons pas d’argent au gouvernement, qui a aujourd’hui d’autres priorités. Fonds? Il se composera des ressources de la FIGC et d’une petite partie des activités connexes dérivant des paris. ” A cet égard, le numéro un fédéral parle du droit d’auteur pour les clubs: “De l’Union européenne il y a une indication sur la protection du droit d’auteur sur les paris, la France et la NBA appliquent 1%”.

PREMIÈRE AIDE AU SOCCER

En attendant de Décret Cura Italia voici un premiers secours pour les clubs de Serie B et Serie C. La FIGC a reporté le délai de paiement du 16 avril au 30 juin Irpef, contributions INPS et fonds de fin de carrière relative aux salaires de janvier et février. De plus, pour les clubs qui en font la demande, un versement sera accordé en cinq versements mensuels à partir de juin.

LE POINT SUR LES AMATEURS

Nous clôturons l’analyse avec l’épine dorsale du système de football en Italie, le monde des amateurs, le football féminin, le futsal et le football de base. La grande majorité du mouvement de football en substance, qui risque de perdre plus de 30% de ses clubs. Davantage de garanties sont nécessaires pour ces catégories, qui sont considérées par beaucoup comme les plus menacées, mais il faut aussi en faire une réflexion sérieuse sur les chiffres qui circulent dans ce monde et sur l’inclusion des accords économiques dans des catégories telles que l’excellence et la promotion. D’une part, donc, pour protéger les membres, mais d’autre part le message selon lequel à certains niveaux le football doit inévitablement être considéré comme un travail après le travail et non comme une activité de subsistance principale doit être transmis, avec la crise actuelle, il devient presque une obligation morale de clarifier la question. Le gouvernement italien et le gouvernement du football ensemble peuvent et doivent trouver les bonnes mesures à cet égard, sinon l’effondrement du système apparaît presque inévitable.