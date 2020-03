Du message de solidarité de la Bundesliga au reste de l’Europe pour le football. Les détails de l’initiative

ALLEMAGNE. Plus de 37 000 infections à Coronavirus en Allemagne, un nombre croissant ces derniers jours, mais le gouvernement teutonique met rapidement en œuvre les bonnes mesures pour contenir l’épidémie.

SOLIDARITÉ THÉUTONIQUE

En attendant de Bundesliga un message de grande solidarité arrive, une réponse à certains égards aux controverses de ces derniers jours en Italie et dans le reste de l’Europe, où entre la reprise et la gestion de l’urgence post-Covid-19 est probablement allé trop loin avec certaines déclarations. Selon Bild quatre grands clubs penseraient à un fonds pour sauver les petites réalités sportives entre la première et la deuxième division. Les entreprises en question seraient Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig et Bayer Leverkusen, prêts à céder leur part des actions de réserve sur les droits TV, puis à y ajouter les paiements directement depuis leurs comptes, pour un montant total de 20 millions d’euros.