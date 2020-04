Du Premier ministre, je préviens en vue du prochain marché des transferts: “Ne faisons pas trop d’illusions”

La crise économique et sanitaire déclenchée par la pandémie de Covid-19 entraînera inévitablement des changements importants dans le monde du football. Non seulement les petits clubs, amateurs ou à la base, même les grands géants du football européen révèlent leurs craintes pour l’avenir et commencent à mettre la main sur le prochain marché des transferts.

MARCHÉ DES TONORITÉS MINEURES

Plusieurs journaux à travers l’Europe parlent d’opérations monstrueuses en vue de l’été prochain, mais par le vice-président de la Manchester United Il explique: «J’ai lu sur les transferts millionnaires lors de la prochaine session de marché, probablement ceux qui écrivent et disent certaines choses ignorent totalement la réalité dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui. “il a expliqué Ed Woodward à la presse britannique – je pense qu’aucun club ne peut tromper ses supporters dans ce sens, cela s’applique clairement à nous aussi, nous sommes confrontés au plus grand défi pour le football et le prochain marché pourrait être très différent de l’habituel “. Un avertissement important, étant donné que les diables rouges sont parmi les sociétés de football les plus prospères du monde, selon Football Money League United de Deloitte, troisième (711,5 millions) dans le classement des revenus générés pendant la saison 2018/19 derrière Barcelone (840,8 millions) et le Real Madrid (757,3 millions).