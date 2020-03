“Du respect pour l’Atalanta, mais juste la Ligue des champions après seulement un an de niveau?”

Président de la Juventus Andrea agnelli a pris la parole à Londres lors de l’événementSommet FT Business of Football insister sur plus d’un sujet.

En plus de parler de l’urgence coronavirus, le président de la Juventus s’est exprimé en marge de la Ligue des champions, se référant également àAtalanta. Ce sont ses déclarations:

Sur la Ligue des Champions et Atalanta

«Nous discutons de la polarisation des clubs et de la manière d’offrir à plus d’entreprises la possibilité de croître et de croître. Aujourd’hui, il y a des positions dominantes, de grands marchés et de grandes ligues. Les ligues mineures ont moins de chances de se battre. Peut-être que vous pouvez maintenir votre niveau international avec une certaine position minimum dans le classement, il y a plusieurs façons. On peut faire valoir que, simplement parce que vous êtes dans un grand pays, vous devez avoir un accès automatique aux compétitions. Je un grand respect pour ce que fait Atalanta, mais sans histoire internationale et avec une grande performance sportive, il avait un accès direct à la plus haute compétition de clubs européens. Est-ce vrai ou non? Ensuite, je pense à Rome, qui a contribué au maintien du classement de l’Italie ces dernières années, a connu une mauvaise saison et est sortie, avec ce qui suit sur le plan économique. Les investissements et les coûts doivent également être protégés. Atalanta aura donc moins de chances de jouer à des niveaux élevés? Je n’ai pas la réponse, il s’agit de mettre en place un processus transparent pour cette décision. Il y a des équipes qui ont fait la demi-finale de la Ligue des champions, qui ont remporté le championnat ou la coupe et qui ne se qualifient que pour le classement de leur pays. La question est de savoir comment équilibrer, combien pèse la contribution au football européen et combien pèsent les performances d’une seule année. Je n’ai pas la réponse. Ce qu’il faut comprendre, c’est comment garantir aux clubs sains et à ceux qui sont limités par la taille de leur marché qu’ils peuvent se battre et ne sont pas relégués à des joueurs en croissance pour les grandes entreprises.. Les huitièmes de finale de la Ligue des champions en sont la preuve, même la Coupe du monde 2018 était une démonstration de la domination des pays européens “.

À propos de l’urgence du coronavirus

«La santé publique est fondamentale. Notre position était claire dès le départ. Nous devions être sûrs que c’était la communauté scientifique qui disait ce qui pouvait être fait ou non. Le rôle des autorités était de rendre une décision correcte, c’est ce qui s’est produit. Ce sont ensuite les positions sportives qui travaillent sur ce que les autorités ont imposé, compte tenu de notre impact également au niveau social “.

Sur l’impact économique

«Les effets économiques des actions doivent être éclipsés. Je sais que Steven Zhang a une position similaire à la mienne. J’ai beaucoup de respect pour Steve, nous avons discuté de l’épidémie il y a quelques semaines quand il est venu chez moi pour dîner. Nous avons discuté de la gravité de la situation. Ce ne doivent pas être les clubs qui décident de ce qui doit être fait ou non, les autorités l’ont précisé, et il nous appartient maintenant de suivre ce qu’ils nous ont dit. L’économie sera profondément affectée, nous espérons que la situation sera contenue et résolue. Chaque entreprise sera touchée, mais ce que nous espérons, c’est que nous puissions revenir à la normale et envisager 2021 avec optimisme ”