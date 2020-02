Du stade de León! Monterrey vs. León LIVE via Fox Sports joue pour le jour 5 de la Clausura 2020 Liga MX

REGARDER, Monterrey contre Lion (LIVE et LIVE / via Fox Sports / à partir de 22h00) pour le cinquième jour de Clôture 2020 Liga MX dans le stade Leon. Suivez le MINUTE À MINUTE du match par Depor.com. Tout le Mexique est paralysé.

Depor.com Il vous offrira la minute par minute la plus complète de tous les LIVE et LIVE avec des objectifs, des cartons jaunes, rouges, des statistiques et d’autres incidents. Accrochez-vous également à la transmission et à la narration des profils Twitter du Monterrey contre Lion.

Monterrey vs. León: calendrier des matchs

Mexique 21 h 00

Pérou 22 h 00

Équateur 22 h 00

Colombie 22 h 00

Bolivie 23 h 00

Venezuela 23 h 00

Argentine 0h00 (9 février)

Chili 0:00 heures. (9 février)

Paraguay 0:00 heures. (9 février)

Uruguay 0:00 heures. (9 février)

Brésil 0:00 heures. (9 février)

Espagne 4h00 (9 février)

Le duel entre Monterrey et Leon Ce sera l’un des plus attractifs de la journée. Suivez minute par minute, les statistiques, les objectifs, les incidents, les entretiens et le résultat de la réunion qui définit les positions dans le Ligue MX.

La ‘Fiera’ mène le classement avec neuf unités, les mêmes que celles de Querétaro, qui mène par la différence de buts, et tentera de trouver trois points à domicile menés par Ángel Mena, meilleur buteur du championnat avec cinq buts.

Il LionDe plus, il a la meilleure offensive de la saison avec 10 buts: cinq de Mena, deux de l’Argentin Leonardo Ramos, un autre du Chilien Jean Meneses et un du Colombien William Tesillo.

À la puissante attaque de Lion Il est complété par deux des joueurs avec le plus de passes décisives de la campagne, l’Argentin Ismael Sosa et le Mexicain Luis Montes, avec deux passes pour chaque but.

Monterrey L’entraîneur Antonio Mohamed a connu un début de tournoi compliqué. En quatre jours, ils n’additionnent que deux points et occupent la dernière place du classement.

Lors de leur dernière apparition, ils ont fait match nul 2-2 chez Necaxa avec le premier but de la ligue du défenseur Miguel Layún, qui s’est remis d’un cancer l’an dernier et est revenu dans l’alignement de départ.

Monterrey il a signé pour la Clausura l’Ivoirien Ake Loba, qui n’a joué que six minutes, et l’Argentin Matías Kranevitter, qui a rejoint l’équipe fin janvier et n’est pas à cent pour cent physiquement.

Dans la zone où les Rayados souffrent le plus est dans la défense, qui a accordé sept buts, le deuxième chiffre le plus élevé du tournoi.

Monterrey vs. León: alignements possibles

Monterrey: Marcelo Barovero; Nicolás Sánchez, José Basanta, Jesús Gallardo, Miguel Layún, John Stefan Medina; Celso Ortíz, Carlos Rodríguez, Maximiliano Meza; Rogelio Funes Mori et Vincent Janssen.

Lion: Rodolfo Cota; Fernando Navarro, William Tesillo, Jaine Barreiro; Luis Montes, Yairo Moreno, Ángel Mena, Jean Meneses, José Rodríguez; Ismael Sosa et Leonardo Ramos.

Monterrey vs. Leon: luminaire

Monterrey vs. León: emplacement du stade

