“Du total irresponsable à continuer, j’espère que le Conseil fédéral …”

Vercelli. la Pro Vercelli, Club piémontais évoluant au championnat de Serie C groupe A, à travers les mots de son numéro un, Massimo Secondo, a annoncé l’arrêt de toutes les activités, une décision jugée nécessaire pour endiguer la contagion du virus Covid-19.

Inutile de courir des risques

Voici les mots du patron Secondo lors de la conférence de presse: “Jusqu’à la fin de l’urgence, Pro Vercelli interrompt l’entraînement et les matchs, amicaux et officiels. J’espère que le Conseil fédéral de demain prendra la sage décision d’arrêter tous les championnats professionnels et séances d’entraînement, le risque est trop élevé et il est totalement irresponsable de continuer dans cette voie. – Tonnerre le président – Nos membres pourront s’entraîner seuls en toute sécurité, ou en groupe de quatre, selon les programmes mis en place par le technicien Gilardino et son équipe pour s’assurer que vous arrivez alors prêt à reprendre vos activités en toute sécurité à la fin de l’urgence “.

ALIGNÉ AVEC L’AIC

Une position claire et décisive des Piémontais: «Je n’ai pas envie de mettre en danger la santé des enfants, de leurs familles, de leurs amis et de leurs connaissances. – précise Deuxièmement – Dans mon travail, je m’occupe des résidences pour personnes âgées et, par conséquent, je vis cette urgence de première main, jouer et m’entraîner en groupe de 25 à 30 personnes en ce moment est risqué et ne peut pas être géré en toute sécurité. Je crois également que la position de Pro Vercelli est conforme à ce qui a été déclaré par l’AIC et Damiano Tommasi, si nous devons perdre des matchs à la table, nous le ferons parce que la santé et la sécurité passent avant tout. “