Duel andalou avec la gueule de bois copera

Séville et Grenade installent un duel andalou dans le Ramón Sánchez Pizjuán, ils arrivent avec le même défi de gagner pour revaloriser leurs différents objectifs, les Séville pour retrouver leur solidité à la maison et s’installer dans la zone des “ Champions ”, et la Grenade pour terminer votre badge d’accueil où ils accumulent six défaites consécutives.

25/01/2020 à 08:48

CET

EFE

L’équipe de Julen Lopetegui, résolu ses victoires à égalité avec une victoire convaincante contre Levante (3-1), est obligé de réaffirmer les bons sentiments qu’il a laissés en Coupe, au cours de laquelle il a rompu une séquence de deux matchs sans s’imposer en Ligue. Ils n’ont pas échoué dans le tournoi des cuivres, comme Grenade, et aussi ils trouveront un rival plus usé pour avoir dû jouer une extension à Badalona pour se débarrasser d’un Second B (1-3), qui a priori peut donner un avantage à tout le quartier de Nervión.

Malgré cela, Lopetegui ne fait pas confiance et a mis en garde contre la complexité du rival, comme ils l’avaient déjà vérifié au premier tour pour le vaincre dans le New Los Cármenes (0-1).

Compositions probables

Séville: Vaclík; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Óliver Torres, Fernando, Franco Vázquez ou Gudelj; Ocampos, De Jong et Munir.

Grenade: Rui Silva; Víctor Díaz, Domingos Duarte, Martínez, Carlos Neva; Gonalons, Yangel Herrera, Azeez; Antonio Puertas, Machís et soldat.

Arbitre: Alejandro José Hernández Hernández (C. Las Palmas).

Stade: Ramón Sánchez Pizjuán.

Heure: 21h00.