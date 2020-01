duel avec la Fiorentina pour Mandragora

Après seulement deux semaines après le rétablissement de Bryan Cristante, à la mi-octobre en raison d’une blessure, le Rome perdre l’un de ses milieux de terrain les plus aptes, Amadou Diawara. Dans la malheureuse soirée de la Coupe d’Italie au stade Allianz, l’ancien Napoli a remédié à une blessure au genou qui l’éloignera du terrain pendant au moins deux mois.

Comme le rapporte calcioomercato.it, le ds Petrachi il se déplacerait dans ces heures pour trouver un bon remplaçant dans la médiane. Le nom le plus chaud est actuellement celui de Rolando Mandragora.

Les difficultés de l’opération

Le milieu de terrain napolitain né en 1997 a un contrat avec leUdinese jusqu’en 2023 et a récemment attiré l’attention de plusieurs clubs. Parmi ceux-ci, outre le Capitole, le Fiorentina cela aurait été sur les traces du joueur pendant un certain temps. C’est donc une course à deux pour gagner ses performances. Cependant, l’opération reste très compliquée puisque l’Udinese l’estime à 30 millions et ni les clubs violets ni les clubs jaune et rouge ne semblent prêts à débourser ce chiffre.

Il ne serait pas non plus commode pour l’Udinese de le vendre puisque la Juve a un droit de “recompra” sur le joueur jusqu’à la fin de la saison, fixé à 26 millions. Si les Frioulans décident de le vendre avant cette date, la Juve aurait droit à 50% du montant gagné. Nous verrons si Rome ou la Fiorentina seront en mesure de trouver une solution qui rendra les deux clubs de la Juventus heureux.