Duel David Ospina vs Messi, à Naples – Barcelone, Champions 2020 | Ligue des champions

David Ospina a un défi particulier ce mardi, lors du match entre Naples et le FC Barcelone pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le Colombien rencontrera son fantôme particulier, l’Argentin Lionel Messi, avec lequel il n’a coïncidé qu’une seule fois dans le tournoi européen, mais sept fois en matchs de sélection.

Dans son seul duel, le 16 mars 2016, la main entre l’attaquant et le gardien était anthologie, au-delà de la victoire des Catalans au Camp Nou par 3-1.

Et c’est qu’il a combattu le 10 pour vaincre la résistance d’Ospina: l’archer tiendrait le premier coup dans une main spectaculaire main dans la main, avec un pur réflexe; il échouerait à nouveau dans un service Neymar et une troisième fois dans un tir trop haut, essayant de profiter d’Ospina qui n’est pas particulièrement grand. Jusqu’à la minute 88, le gaucher a finalement trouvé le chemin du but, et il ne voulait pas que ce soit de toute façon: un ballon qui est resté à quelques mètres derrière Neymar était presque à ses pieds et avant la sortie, Antioqueño l’a baigné. Golazo

Avant que Neymar et Luis Suárez n’aient fait le leur pour assurer la victoire qu’il a laissée sur la route d’Arsenal et du combattant d’Ospina.

Ospina vs Messi

Ospina et Messi se sont entendus à plusieurs reprises avec leurs équipes nationales respectives. Et là, les souvenirs sont doux pour le gardien de but, au-delà des résultats. Il est vrai que Messi a célébré quatre fois ses 7 duels contre les Colombiens, ratifiant sa paternité (il y a eu 2 nuls et seulement 1 victoire tricolore). Mais cela n’a pas été aussi simple non plus.

L’image dont Ospina devrait se souvenir le plus est celle de Messi l’applaudissant, dans ce duel pour la Copa América 2015, quand en 90 minutes il a essayé de le battre par tous les moyens, terminant de tous les coins, de moyenne distance, pour ainsi dire, sans succès . Les Argentins gagneraient dans la définition par des tirs au but, c’est vrai, mais cette main dans la main est un souvenir indélébile pour l’Antioquia qui, mardi, lors d’une nouvelle rencontre avec son bourreau, espère faire la grosse surprise.