Duel inédit au Real Madrid vs Manchester City: Zidane vs Guardiola | Ligue des champions

Ce mardi, au Santiago Bernabéu, un duel spécial sera enregistré: Zinedine Zidane affrontera Pep Guardiola, au Real Madrid vs Manchester City.

Ce sera la première fois que Zidane affrontera Guardiola dans sa facette d’entraîneurs.

L’entraîneur de Manchester City a accumulé 28 titres depuis ses débuts dans la première équipe du Barça il y a 12 saisons, en 2008/2009. Zidane, dont la seule expérience est l’équipe «merengue», compte 10 titres dans son compte.

Guardiola, quant à lui, est pris dans un moment complexe par la sanction de l’UEFA qui priverait la ville de jouer la Ligue des champions pendant deux saisons et qui accumule des déceptions dans son tournoi fétiche: il n’a jamais atteint les demi-finales et a perdu l’option trois fois d’être finaliste, restant huitième contre Monaco et quatrième contre Liverpool et Tottenham.

Guardiola lui-même a également échoué avec le Bayern Munich en trois saisons, avec des descentes contre le Real Madrid, Barcelone et l’Atlético de Madrid.

En revanche, Zidane n’a jamais perdu en Ligue des champions, car il a dépassé les 12 éliminatoires, du premier contre Rome en 2016 jusqu’à la finale 2018 contre Liverpool.

Le Français, vainqueur de trois «Champions» consécutifs (2016, 2017 et 2018), aspire à devenir le premier entraîneur à remporter quatre «Orejonas».

En tant que joueurs, il n’y a pas beaucoup d’histoire entre Zidane et Guardiola, à l’exception du duel en phase de groupes de la Ligue des champions 2002/2003, lorsque Guardiola était un remplaçant de Rome et Zidane titulaire du Real Madrid, dans la victoire «merengue par 0-3. Dans le duel retour, en territoire espagnol, les Italiens ont gagné 0-1, avec un but de Totti, mais sans Guardiola

Là où les visages ont été vus, selon le journal Mundo Deportivo, c’était lors d’affrontements entre la France et l’Espagne. En 2000, ils se sont rencontrés en quart de finale à Bruges, dans un duel qui a emporté les Gaulois 2-1. Zidane a marqué 1-0 et Raul a raté un penalty qui aurait mené le match nul à la prolongation. »