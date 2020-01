Duel inter-Chelsea pour un attaquant de Naples, tandis que les Azzurri se rapprochent de Petagna

NAPLES. Marché de la brasserie maison Naples, la possibilité de ramener le défenseur au tribunal de Gattuso a disparu Ricardo Rodriguez, défaut de s’entendre sur la formule du transfert avec Milan qui voulait une obligation et non un droit de rachat, proche de la fermeture de deux opérations importantes en attaque.

DEAL DONE

En entrée, le diesse Giuntoli a fermé pour Andrea Petagna, l’ancien géant Atalanta aujourd’hui au SPAL. Profil jeune et grandissant ces dernières années, notamment en termes de construction où au début de sa carrière il ne l’avait pas particulièrement convaincu. Acheter sur 20 millions d’euros, bonus inclus. Visites médicales prévues demain, puis le garçon restera prêté à Ferrare pour les prochains mois. Après la paire Demme-Lobotka et la clôture de l’accord Rrahmani pour juin, Napoli est prêt à abandonner le poker.

VERS L’ÉTÉ MAIS …

Clairement, ces opérations prédisent qu’une révolution va se réaliser au cours de l’été, puis les contingences du marché et les offres qui seront reçues par les bleus pour leurs bijoux décideront. De Laurentiis sera donc appelé à décider de l’avenir des différents Koulibaly, Ghoulam, Allan, Fabian, Callejon et Mertens, ces deux derniers étant déjà sur la liste de destination compte tenu des difficultés évidentes pour les renouvellements respectifs. De plus, Chelsea, prêt à l’acheter maintenant, et l’Inter sont allés au-delà d’une simple enquête. Le Nerazzurri, nuancé Giroud qui est sur le point de se marier à Tottenham, et compte tenu du veto de Napoli pour Llorente penserait à un accord zéro pour juillet également en raison de l’adieu presque certain de Sanchez. Les Londoniens auraient plutôt offert 6 millions d’euros pour l’avoir souffert, contre une demande de 10 des bleus. Le Belge de 33 ans souhaite au moins une biennale et un projet gagnant.