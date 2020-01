D’un géant à l’autre: l’adieu de Michael Jordan à Kobe Bryant

La mort de Kobe Bryant génère toujours un choc aux quatre coins du monde. À 41 ans, l’un des meilleurs basketteurs de tous les temps est décédé avec huit autres personnes après la chute de son hélicoptère à Los Angeles.

Bryant était également avec sa fille de 13 ans qui avait acquis une passion pour le sport et l’accompagnait à différents matchs de la NBA. De nombreux joueurs et référents de différents sports se sont manifestés au cours des dernières heures à travers les caméras et les réseaux sociaux. Et l’un de ceux qui voulaient laisser son message n’était ni plus ni moins que Michael Jordan

Les mots ne peuvent décrire la douleur que je ressens. J’aimais Kobe, il était comme un frère pour moi. Nous avions l’habitude de parler souvent, et je vais souvent manquer ces discussions. C’était un compétiteur féroce, l’un des plus grands, une force créative et un père incroyable.

Kobe était l’un des grands rivaux que Jordan avait au cours de ses dernières années de carrière. Mais il n’était pas le seul à s’exprimer. Une autre référence du basket comme Magic Johnson Il a également souhaité s’exprimer et a posté un message sur ses réseaux sociaux. “Mon ami, une légende, un mari, un père, un fils, un frère, un oscarisé et le meilleur joueur de l’histoire des Lakers est parti. C’est difficile à accepter. Kobe était un leader dans notre jeu, un mentor pour les joueurs ” Condamner l’ancien joueur qui est aussi une idole dans LA Lakers, tout comme Kobe.

Mon ami, une légende, mari, père, fils, frère, gagnant d’un Oscar et le plus grand Laker de tous les temps est parti. C’est difficile à accepter. Kobe était un leader de notre jeu, un mentor pour les joueurs masculins et féminins. pic.twitter.com/NXsrXmCkkG

26 janvier 2020

Alors que j’essaie d’écrire ce billet, mon esprit s’emballe. Je suis incrédule et j’ai pleuré toute la matinée à cause de cette nouvelle dévastatrice que Kobe et sa jeune fille, Gigi, sont décédées dans un accident d’hélicoptère. Cookie et moi avons le cœur brisé. pic.twitter.com/X2vF0M0a1u

26 janvier 2020

Il a donné ses connaissances, son temps et son talent pour encadrer tant de jeunes, de niveau collégial et de joueurs de la NBA et de la WNBA. Les mots ne peuvent exprimer l’impact qu’il a eu sur le basket-ball. Je sais que les fans de basket-ball du monde entier vont lui manquer, en particulier la ville de Los Angeles. pic.twitter.com/ZoB3Uwbvzk

26 janvier 2020