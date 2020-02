Duván Zapata: Atalanta vs Valence libre et défis du Colombien en huitièmes de finale de Ligue des Champions | Ligue des champions

Duván Zapata n’a pas connu le meilleur 2020, même si cela n’a pas été mauvais non plus. La blessure qu’il a subie l’a un peu affecté et a ralenti son rythme par rapport à 2019, sa meilleure année à ce jour.

Cependant, le Colombien a une excellente occasion de revenir au sommet de la Ligue des champions mercredi, car l’Atalanta affrontera Valence en Italie et aura la grande possibilité d’être le même qu’auparavant. Le «Bull» n’a pu marquer que deux fois cette année.

Les défis de Duván:

Recomposer L’attaquant a marqué les 25 janvier et 8 février en Serie A, il a donc la responsabilité de diriger l’Atalanta en huitièmes de finale de la Ligue des champions. De plus, il ajoute déjà un peu dans ce tournoi et peut continuer à augmenter la séquence pour rester en tant que buteur de l’Atalanta en Ligue des champions, car c’est la première fois que le club joue ce championnat. Il veut rester dans l’histoire.

Les débuts rêvés contre les Espagnols. Duván Zapata n’a eu aucun match contre des équipes espagnoles, il peut donc commencer à écrire l’histoire en marquant contre des clubs de plus de pays, car ce sera la première fois qu’il affrontera les Ibères.

Créer un marché international. Bien que la saison dernière ait déjà été un saut important pour plusieurs équipes pour le regarder, une bonne performance dans cette phase de la Ligue des champions pourrait signifier que plus de clubs le recherchent à la fin de la saison et font un saut de rêve.

Il est temps de commencer le semestre. L’attaquant de l’équipe nationale colombienne n’a pas pris un bon départ, mais un premier match en Ligue des champions en 2020 peut être le déclencheur pour que son niveau soit le même qu’avant et qu’il parvienne à recomposer le chemin pour ce semestre, la fin de la saison en L’Europe