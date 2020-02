Dybala a marqué après 2 mois. Mais ses chiffres sont déjà meilleurs que tous l’an dernier

Au final, sa magie est partie, pour débloquer le match complexe contre Brescia. En l’absence de CR7 il y a pensé Paulo Dybala favorisé le succès de la Juventus, dans le dernier but de Serie A. Un, le 6e de la ligue, qui a ramené Joya à exulter après près de 2 mois, étant donné que le dernier but était arrivé le 18 décembre contre la Sampdoria . Au milieu, il y avait eu de nombreuses aides différentes, mais la joie personnelle avait disparu depuis un certain temps. Et compte tenu de la reprise de la Ligue des champions qui a mis fin à la peine ne peut être qu’une nouvelle bonne nouvelle pour M. Sarri.

La comparaison avec l’année dernière est déjà positive – Comme dit à Dybala, le filet manquait depuis près de 2 mois, mais en regardant de près les chiffres de l’Argentin on comprend comment la comparaison avec l’année dernière a déjà été fortement déséquilibrée vers le championnat actuel: en 2018-2019 Dybala avait en effet marqué 5 buts et fourni 2 passes décisives au cours des 30 matchs joués. Aujourd’hui, avec 22 apparitions, le numéro 10 fait déjà 6 buts et 8 passes décisives. Il est vrai que de quelqu’un comme lui, les fans, les coéquipiers et le personnel technique attendent toujours plus. Mais déjà, même si CR7 a souvent volé la scène, le championnat Dybala est à considérer comme plus que positif.