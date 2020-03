Dix et huit n’ont jamais été triviaux.

Ils sont l’histoire du football, ils sont les maillots symbole de classe et de lutte, de qualité et d’amour, de gloire et de faim. Et il en a toujours été de même pour la Juve. De Sivori à Del Piero, de Tardelli à Marchisio. Et maintenant Dybala et Ramsey. Sur 10 et 8 à nouveau dans les buts du même match, en Juve-Inter alors, pas vraiment de match. Depuis 2006/07 …

CONTINUER SUR ILBIANCONERO.COM