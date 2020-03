Dybala: “Nous sommes en parfait état”

Paulo Dybala, Attaquant de la Juventus de Turin et Oriana Sabatini, son partenaire, ont été testés positifs après avoir subi un test de coronavirus. La crise sanitaire en Italie est grave car le pays transalpin est l’endroit où le plus de personnes ont perdu la vie (plus de 6 800).

26/03/2020

Agir à 10h56

CET

Antonio Tuachi

Le joueur argentin a envoyé un message à ses fans via Twitter dans lequel il a dit qu’il se sentait bien pour calmer ses partisans. Sur son compte Instagram personnel, il a également mis en ligne un post de lui faisant le geste «OK» et disant “ils vont bien”.

Oriana Sabatini a parlé pour La100, une chaîne en Argentine, et a montré la situation du couple à Turin: “Nous sommes isolés depuis plusieurs jours: maintenant nous allons mieux mais il y a deux ou trois jours je me sentais assez mal. Les médecins nous ont dit qu’ils feraient un autre test le 31 mars. Pendant ce temps, ils nous ont dit de nous reposer et nous ont prescrit des vitamines.

Bonjour à tous, je voulais vous informer que nous venons de recevoir les résultats du test Covid-19 et qu’Oriana et moi avons été testés positifs. Heureusement, nous sommes en parfait état. Merci pour vos messages et salutations à tous pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3

– Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 21 mars 2020