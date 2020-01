Dybala parle de Man Utd, les Spurs enchérissent, un mouvement de baisse peut encore se produire

Date de publication: samedi 25 janvier 2020 3:33

L’attaquant de la Juventus Paulo Dybala a révélé qu’il était “sur le point de partir” après les offres estivales de Manchester United et de Tottenham, mais n’a pas exclu la possibilité d’un mouvement qui se matérialise encore dans une prochaine fenêtre.

L’Argentine a fait l’objet de liens persistants d’un passage à la Premier League dans la fenêtre précédente, mais est resté à Turin quand tout a été dit et fait.

Avec les blessures des attaquants vedettes Harry Kane et Marcus Rashford, les deux Éperons et Utd pourrait grandement bénéficier de l’arrivée du joueur de 26 ans alors qu’il poursuit la qualification pour la Ligue des champions.

Bien qu’il ait passé toute sa carrière professionnelle en Italie depuis qu’il a quitté l’Argentine à l’adolescence il y a huit ans, Dybala a hautement apprécié le football anglais et a fait allusion à un futur transfert en Premier League lors d’un entretien avec le journal britannique The Guardian.

Lors de son changement d’été avorté, Dybala a déclaré au Guardian: «J’étais sur le point de partir.

«C’était dans la pensée du club, je le savais. Jusqu’à la dernière minute, nous attendions. »

En décrivant l’attrait du football anglais, Dybala a parlé des «stades bondés» et de la «passion» que la Premier League offre comme aucun autre.

«Il me reste deux ans sur mon contrat. Ce n’est pas un court laps de temps, mais ce n’est pas long non plus », a déclaré l’attaquant lors de sa prochaine décision.

«Nous verrons quels sont les plans de la Juventus, s’ils pensent que je pourrais partir sur le prochain marché ou s’ils veulent que je reste.

«C’est une décision que le club doit prendre. C’est difficile à savoir car les choses changent en une seconde.

“Mais je suis ici, dans un club qui m’a bien traité; Je suis content, confortable.

“[Maurizio] L’arrivée de Sarri a aidé. Il voulait que je reste, ce qui m’a donné de la force quand on ne savait pas ce qui allait se passer. Je savais qu’il pouvait m’apprendre, m’aider à faire ressortir le meilleur de moi-même. »

Dybala a retrouvé son importance cette campagne, marquant 11 buts et 10 passes décisives après 26 apparitions toutes compétitions confondues.

Cependant, avec un contrat qui expire en 2022 et une nette admiration pour le football anglais, la perspective de voir Dybala en Premier League dans un proche avenir n’est pas hors de question.

