Dybala teste positif pour le coronavirus

Les noms des footballeurs continuent d’être ajoutés à la liste des personnes infectées par le coronavirus. Le dernier était Paulo Dybala, qui a curieusement braqué les projecteurs il y a quelques jours lorsqu’il a été annoncé qu’il avait été testé positif une fois que l’on savait que son partenaire Daniele Rugani avait été infecté.

L’attaquant de la Juventus l’a nié à l’époque et l’a encouragé à lutter contre les “ fausses nouvelles ”, mais maintenant il a vu comment COVID-19 a également atteint son corps. “Bonjour à tous, je voulais vous informer que nous venons de recevoir les résultats des tests du Covid-19 et Oriana et moi avons été testées positives. Heureusement, nous sommes en parfait état. Merci pour vos messages et salutations à tous “, a écrit le footballeur argentin sur son compte Twitter officiel.

Bonjour à tous, je voulais vous informer que nous venons de recevoir les résultats du test Covid-19 et qu’Oriana et moi avons été testés positifs. Heureusement, nous sommes en parfait état. Merci pour vos messages et salutations à tous pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3

Dybala a été isolé chez lui à Turin pendant plus d’une semaine après deux de ses coéquipiers à la Juve, Daniele Rugani et Blaise Matuidi, testé positif pour le coronavirus. Les deux joueurs sont en quarantaine et sont actuellement asymptomatiques. Le même processus sera désormais utilisé pour cela.

Curieusement, c’est Dybala lui-même qui a assuré ce vendredi via son Instagram que “rester à la maison est la chose la plus importante et la chose la plus simple que nous puissions faire “pour lutter contre le coronavirus et a remercié les médecins qui risquent leur santé en Amérique du Sud, en Espagne ou en Italie.

“Nous pouvons également aider, en restant à la maison, ce qui est le plus important et le plus simple que nous puissions faire. J’espère que vous pouvez le faire comme je le fais, comme ma famille le fait à Cordoue. C’est important, c’est la manière dont nous pouvons lutter contre ce virus et ça arrivera “, a ajouté l’Argentin.