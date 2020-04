Dybala veut rester à la Juventus

Paulo Dybala, Juventus en avant, J’aimerais rester dans le club italien pendant de nombreuses années. Tel que publié par ‘La Gazzetta dello Sport’ après qu’il ait été spéculé sur son départ à plusieurs reprises, il semble que l’Argentin aurait décidé de rester de nombreuses années dans son club actuel. Son intention est de suivre les traces d’Alessandro Del Piero.

04/01/2020

Antonio Tuachi

L’été dernier, après une campagne quelque peu décevante, La Juventus a offert les services de l’Argentine à plusieurs clubs en Europe. Son club s’est entretenu avec Manchester United, Tottenham et le Paris Saint-Germain. Les Français étaient les plus intéressés à parvenir à un accord qui n’est pas venu à cause du refus du footballeur de quitter le nord de l’Italie.

Cette saison, l’Argentin joue bien. Il s’est de nouveau senti important avec Maurizio Sarri sur le banc, il a également réagi en retrouvant son haut niveau des saisons précédentes. Il a réussi à marquer 7 buts et a distribué 9 passes décisives dans les 24 matches de Serie A qu’il a disputés.

L’intention de Dybala est de devenir un emblème de la Juventus et hériter du brassard du capitaine que Giorgio Chiellini détient actuellement.