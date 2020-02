Dyche admet que les rêves de Burnley battant Arsenal auraient été “ gourmands ”

Date de publication: dimanche 2 février 2020 5:03

Sean Dyche soutient que c’est une question de qualité, pas de quantité, pour Burnley, après avoir fait match nul 0-0 avec Arsenal.

L’équipe de Dyche avait les meilleures chances, mais n’a pas réussi à marquer à Turf Moor pour la première fois en 2020 – bien qu’ils soient devenus la première équipe à garder une feuille blanche contre Arsenal cette année civile dans le processus.

Le patron de Burnley pense que son équipe a eu suffisamment d’occasions de sortir de l’impasse, mais était heureux de prendre un point, au risque de paraître «gourmand» après quelques semaines impressionnantes.

Il a déclaré à Sky Sports: «Nous avions une bonne compréhension du jeu. A eu assez de chances de marquer et l’équilibre du côté était très bon.

«Une autre solide démonstration de notre amélioration continue. Nous voulions être courageux et mettre la presse.

«Pas de grandes déclarations. Nous avons joué des trucs raisonnables et créé des occasions.

«C’est agréable de regarder quand les gens tombent, c’est ma partie préférée. Le jeu est dans un état fantastique. Personne ne veut y remédier en dehors de moi, donc je suis absolument satisfait de l’état du jeu. »

Avec des victoires sur Leicester et Manchester United avant ce match nul, Burnley semble avoir tourné un coin – Dyche en voyant suffisamment contre Arsenal pour lui donner la certitude qu’ils peuvent rester à l’écart de la zone de largage.

Il a ajouté au Match du jour: «Vous ne voulez pas devenir trop gourmand, c’est une bonne série de performances et de résultats. Je pensais que nous en faisions assez pour le maîtriser, nous avions quelques chances en or et les gardions à de maigres.

«Nous ne sommes pas une équipe qui va en créer autant, c’est ridicule, c’est la qualité des chances. Nous en avons demandé assez pour marquer un but.

“Geai [Rodriguez] a marqué un cracker à Manchester United, il commence à devenir plus fort. Il a dû attendre sa chance mais les deux premiers étaient très bons.

«Nous avons connu une course difficile et les trois derniers matchs ont montré que nous pouvons être au moins compétitifs.»

