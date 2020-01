Dyche explique pourquoi Burnley méritait la victoire après avoir été «puni» récemment

Sean Dyche dit que le fait d’économiser un penalty n’a pas été la seule chose qui a impressionné la performance de Nick Pope pour Burnley contre Leicester.

Les Clarets ont stoppé une série de quatre défaites consécutives en championnat avec une victoire de retour à Turf Moor, réagissant après que Harvey Barnes, né à Burnley, ait donné aux Foxes une avance au premier semestre.

Chris Wood a donné à Burnley un égaliseur, avant que Pope ne sauve un coup de pied de Jamie Vardy – donnant à Burnley la plate-forme à partir de laquelle gagner Ashley Westwood a arraché un gagnant à la 79e minute.

Le penalty n’a été qu’un instant au cours duquel le gardien de but anglais a impressionné son manager.

«Je pensais que Popey était à nouveau très bon, non pas parce qu’il avait des montants ridicules à faire, mais quand il l’a fait, il a fait de gros arrêts», a expliqué Dyche.

«C’est la qualité importante d’un grand gardien – un gardien de haut niveau – donc pas seulement la pénalité, il y a eu quelques autres moments où il a fait de gros arrêts juste en se levant et en étant ce qu’il est, des réactions rapides d’un grand cadre.

“Leicester est un bon côté, un peu d’énergie, de qualité, ils peuvent trouver un moment même dans un match où ce n’est pas tout à fait leur jour, donc, vous pensez probablement qu’il est peu probable qu’ils n’aient pas de chance.

“Vous devez donc vous assurer de fournir vos performances lorsqu’ils le font, ce que nous avons fait, de manière défensive et via Popey.”

Dyche a déclaré être calme après le résultat, malgré tout le drame – des goûts dont son équipe n’a pas joui depuis un certain temps.

«Je vais bien, je ne me souviens pas de la dernière fois où (son cœur) a explosé hors de ma poitrine… il y en a eu quelques-uns, mais pas aujourd’hui.

“Je pense que si nous méritons une torsion, c’est tout, et nous le méritons, nous avons été punis tant de fois ces dernières semaines, et nous étions en première mi-temps.

«Je pensais que c’était une bonne prestation au premier semestre, en ce qui concerne la performance, nous faisons une erreur, une faute possible dans le jeu moderne – tout semble être une faute – mais un grand crédit à leur gars, une belle course et une finition, mais encore une fois puni.

“Vous les avez vus là où nous obtenons un bloc ou un tacle et il vole largement, et ce n’est pas le cas, il entre.

«Mais j’étais satisfait de la première mi-temps, je pensais que c’était une bonne performance, je l’ai rappelé aux joueurs à la mi-temps, et je pensais que la mentalité avant la deuxième mi-temps était fantastique, pour continuer le match.

«Il y avait une liberté [sic] à notre jeu, une méthode pour cela, dont je suis satisfait, et ce n’est pas facile quand vous êtes 1-0 à terre.

«Je pensais que la foule était brillante, quelques points d’interrogation, parce que nous avons fait avancer le club, les attentes augmentent, mais ils étaient brillants.

«Ils savent que ce groupe leur donnera tout, et ils ont besoin que la foule soit avec eux, et ils l’ont certainement été aujourd’hui.»

Dyche croyait également que Burnley avait un avantage supplémentaire dans son jeu, avec sa capacité dans l’air qui transparaissait.

«Vraiment satisfait de cela, ce n’est pas facile, nous avons eu une série de jeux et de résultats difficiles, quelques questions, comme je l’ai dit, mais pour gérer tout cela et offrir ce genre de performance, avec cette clarté, je pensais que c’était excellent .

«Cela montre la force du groupe et le caractère du groupe.

«Et plein de bons détails. L’en-tête de Ben Mee (pour l’égalisation) est remarquable. Vous ne pouvez pas sortir du jeu quand vous voyez quelque chose comme ça, c’était tout simplement superbe.

«Quel en-tête, et Woody est vivant pour en surnommer un.

“Et le deuxième but, je pense que le football est excellent, nous sommes un peu chanceux parce que je ne pense pas que leur gars le nettoie correctement, mais le jeu de préparation est formidable, donc vraiment heureux avec ça aussi .

«Très bonne finition également. J’ai parlé à Westy, je pense qu’il a une vraie qualité quand il va de l’avant, je lui ai demandé s’il pouvait chercher à ajouter des objectifs, son énergie est implacable, il vole en avant, le voit tôt et le frappe comme propre comme vous le souhaitez. “

La pénalité a été un moment qui a changé la donne et qui aurait pu faire reculer l’élan en faveur de Leicester, mais la force de Pope a assuré qu’elle se balançait vers Burnley.

De l’incident lui-même, Dyche a admis que les fonctionnaires avaient pris la bonne décision.

“Pas de plaintes, mais je pense que c’est difficile, en tant que milieu de terrain, vous pouvez voir que Ben perd le pied, mais comme il le fait, sa jambe va trop large, et cela va probablement devoir être une pénalité.

«C’est probablement le cas, c’était mon avis. Je pensais qu’il avait trébuché, donc à distance, je pensais que non, mais c’est probablement à la fin. “