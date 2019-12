Dyche explique pourquoi Burnley sera «réactif et non proactif» en janvier

Date de publication: vendredi 20 décembre 2019 1:53

Burnley patron Sean Dyche est peu susceptible de permettre à l'un de ses joueurs marginaux de quitter le club en prêt en janvier.

Avec une équipe plus profonde que les années précédentes, plusieurs professionnels expérimentés ont très peu de football en équipe première, mais Dyche reste attentif aux nombres relativement petits à sa disposition.

"Nous ne pensons pas à ce stade à qui que ce soit parce que nous transportons une petite équipe", a-t-il déclaré.

«Il y a des gens qui veulent du football, bien sûr, et si une situation se présente où cela nous convient, alors nous essayons d'être équitables envers les joueurs où nous le pouvons, mais la situation dans son ensemble est également de jouer en Premier League et de continuer. .

«Nous avons besoin de tout le monde, et a récemment montré qu'avec six blessures clés, c'est beaucoup à porter et cela nous a étirés au strict minimum. C'est un équilibre délicat de donner aux gens ce qu'ils veulent et ce dont nous avons besoin.

«Je suis très ouvert avec les joueurs ici et ils ont été ouverts avec moi quand ils ne jouent pas et sont frustrés. C'est comme ça que ça se passe, mais en plus d'être ouverts, ils sont aussi professionnels et ils comprennent être en Premier League. »

Quant à savoir si Burnley va recruter de nouvelles recrues, Dyche était sans engagement.

"C'est difficile, je ne connais pas encore tous les budgets", a-t-il déclaré. "Vous ne savez pas ce qui est vraiment disponible.

«Vous pouvez mettre des noms sur un morceau de papier, mais lorsque vous vous en mêlez et que les appels téléphoniques commencent à se faire, il arrive que cela soit immédiatement rejeté. Je pense que janvier est un mois particulièrement difficile.

«Il y a plus de réflexion sur les« what ifs »en interne en janvier. Nous avons autant de joueurs, et si nous avons une série de blessures? Comment pouvons-nous couvrir cela? Pouvons-nous faire quelque chose?

«Quelles sont les menaces qui nous menacent? S'ils nous regardent, que pouvons-nous rechercher si cela se produit? Finalement, dans ce club, quelqu'un paie suffisamment d'argent pour que le joueur y aille, donc si cela se produit, sommes-nous prêts pour le prochain?

"C’est plus la réalité de notre monde. Nous sommes souvent réactifs et non proactifs. Être proactif demande beaucoup d'argent. »

Un problème à résoudre est l'avenir du milieu de terrain de Chelsea Danny Drinkwater, dont le prêt s'achèvera le 6 janvier.

Le joueur de 29 ans n'a fait que deux apparitions pour Burnley, de chaque côté d'une blessure à la cheville subie lors d'un incident à l'extérieur d'une boîte de nuit, mais Dyche a toujours maintenu qu'aucune décision n'avait encore été prise quant à l'opportunité de prolonger son prêt.

"J'ai eu une conversation avec lui aujourd'hui, il a l'air plus en forme et plus net et nous attendrons et verrons", a déclaré Dyche. "Nous verrons s'il peut se procurer un maillot et bien jouer pour nous."

Drinkwater pourrait entrer dans la réflexion pour le voyage de samedi à Bournemouth avec Ashley Westwood aux prises avec un problème à l'aine et l'attaquant Chris Wood un doute en raison d'un problème d'Achille.

L'arrière gauche Charlie Taylor s'est remis d'un problème mineur aux ischio-jambiers et pourrait revenir à la place d'Erik Pieters tandis que l'ailier Johann Berg Gudmundsson jouera dans un match des moins de 23 ans ce week-end alors qu'il se redresse après plus de deux mois avec un ischio-jambiers. souche.