Dyche explique pourquoi il n’a pas été facile pour Burnley de marquer à Newcastle

Date de publication: samedi 29 février 2020 6:04

Sean Dyche a admis que Burnley était en deçà de la normale contre Newcastle, mais était assez content de prendre un point.

Burnley maintenu leur place dans la moitié supérieure avec un match nul et vierge à St. James’s Park, prolongeant ainsi leur invincibilité en Premier League à six matchs.

Et même si Dyche ne pensait pas qu’il y avait beaucoup de qualité de part et d’autre, il a admis qu’il n’était pas facile de s’accrocher à cette course invaincue.

«Je pense que dans l’ensemble, nous avons eu une performance inférieure à la normale, je critique nos propres performances», a déclaré Dyche, «mais 11 draps propres parlent d’eux-mêmes.

«Ce n’était pas un grand match de quelque façon que ce soit. Ils n’ont perdu ici que trois fois cette saison à domicile, donc obtenir un point était un bon point.

«Le jeu n’a jamais suivi de rythme. Nous devons creuser un peu, si vous ne trouvez pas le bon chemin, vous devez essayer de trouver un autre moyen, mais je suis content que nous ayons quelque chose du jeu.

“Ils l’ont forcé un peu plus en deuxième mi-temps et sur coups de pied arrêtés, et pour les deux côtés, il n’y avait aucune qualité de part et d’autre dans tout le match, dans ce qui était un match serré.”