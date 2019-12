Dyche nomme sa plus grande réussite en tant que patron de Burnley

Date de publication: Mardi 24 décembre 2019 12:34

Sean Dyche pense que sa plus grande réussite en tant que patron de Burnley est de garder le club en Premier League la saison dernière au lendemain de leur lourde défaite le lendemain de Noël contre Everton.

Il y a douze mois, une défaite à domicile de 5-1 contre les Merseysiders a laissé l'équipe de Dyche languir dans la zone de relégation avec 12 points avares en 19 matches.

Une seconde moitié de la saison bien améliorée, les Clarets ont terminé la campagne avec 40 points, les ont vus assurer leur sécurité de haut vol.

Cette fois-ci, Burnley affronte à nouveau Everton le lendemain de Noël mais ils se dirigent vers Goodison Park 10e du tableau avec 24 points au tableau.

Dyche classe la transformation au cours de l'année dernière comme sa plus grande réussite à Turf Moor – au-dessus de deux promotions en Premier League et en amenant le football de la Ligue Europa au club.

"Tout le monde verrait probablement le fait que nous avons terminé septième (en 2018) et que nous sommes entrés en Europa League comme étant mon meilleur temps en tant que manager", a déclaré Dyche sur le site Web du club.

«Pas tellement les fans de Burnley, qui je pense ont apprécié la promotion, mais je pense que généralement les gens verront cela comme un grand succès – ce qui a été le cas.

"Mais renverser la vapeur la saison dernière, qui n'était évidemment pas seulement moi parce que les joueurs ont été magnifiques avec mon équipe, est certainement ma plus grande réussite en tant que manager.

«Cela implique tout un groupe de personnes pour y arriver. C'est parti maintenant, mais c'est quelque chose sur lequel je vais réfléchir – et je le fais déjà – comme étant ma plus grande réussite.

«La chose la plus difficile, c'est quand les gens vous demandent de tout changer et parfois c'est difficile, mais la bonne chose, de ne rien changer ou très peu.

«Nous sommes restés fidèles à nos armes la saison dernière et nous avons trouvé un moyen de faire fonctionner l'équipe, leur rappelant la simplicité de notre fonctionnement et réalisé un très bon revirement, à la fois dans les performances, que j'ai trouvées très bonnes en seconde période. de la saison dernière dans les buts marqués, les draps propres et les points et c'est un mélange très sain. "

Johann Berg Gudmundsson pourrait revenir dans l'équipe de Burnley contre Everton. L'ailier est absent depuis qu'il a subi une blessure aux ischio-jambiers lors d'un service international avec l'Islande en octobre.

Il a joué 90 minutes pour l'équipe des moins de 23 ans du club samedi et est sorti indemne du match, après avoir joué pendant une heure dans un match à huis clos la semaine dernière.

Son retour pourrait être opportun avec Jeff Hendrick suspendu. Aaron Lennon a manqué l'entraînement lundi en raison d'une maladie, mais on espère qu'il sera en forme à temps pour le lendemain de Noël.