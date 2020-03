Dyche soutient les “ puissants ” chefs Prem pour prendre la bonne décision pour la saison

Date de publication: Vendredi 27 mars 2020 3:27

Le patron de Burnley, Sean Dyche, fait confiance aux autorités du football pour prendre la bonne décision quant à la fin de la saison de Premier League.

La Fédération de football a annoncé jeudi que les résultats de la saison 2019/20 étaient supprimés pour les ligues situées sous les deux premiers niveaux du football non-ligue et féminin.

D’autres divisions, dont la Premier League, ont été suspendues jusqu’à au moins fin avril avec l’intention de continuer à jouer.

Un certain nombre de clubs n’appartenant pas à la ligue concernés par la décision de la FA ont réagi avec colère, mais Dyche est heureux de soutenir les responsables.

Il a déclaré à BBC Radio Four: «C’est une situation difficile. Il y a plein de gens puissants dans les bonnes positions pour nous guider là où nous devons être.

“Je ne pense pas que ces décisions seront prises à la légère. Parlant uniquement au nom de moi-même et d’un club de Premier League, la Premier League est un véhicule très, très puissant.

«Pas seulement pour les finances et les financements qu’elle apporte au pays par le biais de la taxe, etc., mais aussi pour le facteur de bien-être. Je pense que les gens oublient parfois la puissance du football.

“Si cela peut être fait, je pense que c’est bien pour tous d’avoir du sport à la télévision, pas seulement du football, mais le football de Premier League est une chose puissante.”

BurnleyL’équipe et le personnel n’ont jusqu’à présent pas été affectés par le coronavirus et ils se sont entraînés ensemble jusqu’à mardi dernier.

Le club a fait sa part, annonçant jeudi qu’il continuerait de payer tous les travailleurs occasionnels, tandis que les joueurs téléphonaient à des supporters qui pourraient être isolés.

Ils ont également travaillé sur des régimes d’entraînement et Dyche est optimiste quant au maintien d’un bon niveau de condition physique.

Il a dit: «Pour le moment, c’est comme une pause d’entraînement. Ils gardent un certain niveau de forme physique. La vraie forme physique et la netteté sont différentes, nous le savons tous. Mais, une fois que vous êtes à un niveau élevé, si vous continuez à vous déplacer, vous pouvez garder cette base, une forme physique haut de gamme assez bien et tout simplement.

“Mais de toute évidence, nous n’avons pas encore de vraies dates, alors ces dates, espérons-le de toute façon, viennent plus librement à travers la Premier League, alors nous aurons un résultat à attendre.” À la minute où nous nous assurons que tout le monde va bien et reste en forme, et s’occupe aussi de leurs familles. “

