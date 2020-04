Dylan Levitt pourrait être une future star de Manchester United

BRUGGE, BELGIQUE – 20 février: Dylan Levitt de Manchester United U23 en action lors d’un match amical entre le Club Brugge Youth Team et Manchester United U23 au FC Heist Stadium le 20 février 2020 à Bruges, Belgique. (Photo de Matthew Peters / Manchester United via .)

La classe de 92 était un parfait exemple de la culture de Manchester United. Bien que, ces dernières années – il n’y ait pas eu autant de réussites de l’académie.

Dylan Levitt est membre d’un groupe qui montre tous une grande promesse de réussir au club. Avec Mason Greenwood déjà dans la première équipe, les autres comme Levitt seront désespérés de continuer à se développer et d’obtenir des minutes de première équipe, que ce soit chez United ou en prêt.

Levitt est l’un des meilleurs talents sur le plan technique chez les jeunes. Il opère en tant que milieu de terrain de maintien et dicte le jeu avec sa gamme de passes impressionnante.

Dylan Levitt: future star de Manchester United?

Forces

Levitt est généralement le rythme cardiaque de l’équipe et aime autant que possible se lancer sur le ballon. En témoigne sa moyenne de 69,7 passes par match, avec un taux de réussite respectable de 84,8%. Il a un large éventail de passes et tente en moyenne 6,92 passes longues par match. Toutes nos statistiques dans cet article proviendront de Wyscout.com.

Levitt tombe naturellement plus profondément pour ramasser le ballon, faisant parfois un dos trois avec les deux autres arrières centraux. C’est ainsi qu’il peut faire progresser le ballon avec sa vision et ses passes solides.

L’image ci-dessus montre trois des atouts de Levitt en tant que milieu de terrain: le mouvement, la vision et la précision des passes. Son mouvement pour dériver sur la gauche d’un dos à trois facilite naturellement la progression du ballon pour l’équipe. Levitt utilise également une bonne vision et précision pour trouver Jesse Lingard avec une passe entre les lignes d’opposition.

La capacité de Levitt à trouver des passes comme celle de Lingard est la raison pour laquelle il est un grand progressiste du ballon; il fait en moyenne 13,6 passes dans le dernier tiers toutes les 90 minutes.

L’image ci-dessus est un exemple clair de la plage de dépassement dont Levitt est capable; il voit la course de l’avant et joue une passe en hauteur au-dessus de la défense adverse. Si le milieu de terrain gallois peut apporter plus de cohérence à sa précision dans ces longues passes, elles deviendront une caractéristique très dangereuse de son arsenal.

Faiblesse principale

Dylan Levitt n’a en moyenne que 4,7 récupérations et 1,7 interceptions par 90 minutes cette saison. Ce ne sont pas trop mauvais, mais doivent être améliorés lorsque vous jouez au milieu de terrain. Un meilleur positionnement défensif entraînera une production défensive plus élevée pour le Gallois.

L’image ci-dessus montre une situation où si sa conscience défensive et son positionnement étaient meilleurs, Levitt pourrait intercepter le ballon à travers. En raison de sa mauvaise conscience, il ne peut pas voir la course derrière lui et se fait tirer vers le ballon; cela signifie que lorsque le ballon est joué à travers, il est incapable de faire une interception.

Si Levitt va être dans un pivot double / simple, son côté défensif devra s’améliorer. À seulement 19 ans, Levitt devrait pouvoir s’améliorer dans ce département plus il joue.

Conclusion

Il est clair que Dylan Levitt a un grand talent, mais il n’est certainement pas encore fini. Il est clairement un bon passeur mais peut encore s’améliorer et doit également développer son jeu défensif.

Avec un temps de jeu minimal dans la première équipe disponible en raison de la profondeur du milieu de terrain; un prêt serait préférable pour le jeune afin qu’il puisse toujours jouer au niveau de la première équipe.

