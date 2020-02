Dzeko fouette Rome: «La qualité fait défaut, tout le monde doit donner plus. Première mi-temps pas de Serie A ‘ Serie A

Edin Dzeko, capitaine de la Roma pour la première fois après les adieux de Florenzi et auteur du 100e but avec le maillot jaune et rouge, utiliser des tons très forts à Sky Sport pour commenter la défaite sur le terrain de Sassuolo: “Difficile d’expliquer ce match, surtout après le match joué contre la Lazio. Aujourd’hui en première mi-temps nous n’avons pas été au niveau de la Serie A. Nous avons perdu trois points importants dans la course à la Ligue des champions et nous devons maintenant les gagner ailleurs. Nous espérons que ce match ne nous laissera pas tirés, nous avons maintenant un match à domicile que nous devons gagner car chaque point perdu nous éloigne de notre objectif “.

Sur les lacunes des Roms: “Difficile à dire maintenant, peut-être qu’il manque de la qualité. Commencez comme ça, vous devez les gagner, l’équipe est forte, mais pour gagner quelque chose, vous devez toujours gagner. Vous ne pouvez pas gagner une partie et perdre la suivante. Il y a des joueurs expérimentés, mais aussi de nombreux jeunes qui doivent comprendre que nous devons essayer de faire de plus en plus. Un ou deux joueurs ne peuvent pas gagner l’équipe, tout le monde doit en avoir plus ».