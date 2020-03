East Naples Barra, repart de l’homme des missions impossibles. Un ex Sporting et Napoli Nord arrivent

BARRA (NA). L’année dernière, il l’a quitté Sporting Campania deuxième du classement à égalité avec San Sebastiano au championnat de France Première catégorie Campanie groupe C, à seulement deux points des leaders de la promotion Sant’Agnello. Monsieur Massimiliano Varriale aime les défis difficiles et dans ce sens va s’adapter à ok pour former le Naples East Barra, même si l’urgence du Coronavirus pouvait faire glisser l’entraîneur sinon annuler l’expérience sur le territoire de Barrese.

COURTE EXPÉRIENCE D’EXCELLENCE

Cette année, le jeune entraîneur a vécu une expérience courte mais intense en excellence, menant la première année New North Naples de la famille Sinigaglia. A ses débuts, un sept contre un impératif contre le Real Forio, qui aurait pu être le tournant de la saison pour le feu arrière du groupe A d’Excellence Campanie. Malheureusement ce n’était pas le cas, et Varriale salua à l’avance, déclarant à nos micros: “Je trouve souvent des situations difficiles, jamais à l’aise, j’ai aussi accepté l’engagement avec le New North Naples de savourer l’excellence, inutile de le cacher. Le football, cependant, ne me fait pas vivre, je suis donc toujours à la recherche de projets avec des objectifs clairs pour pouvoir travailler comme je l’aime. En Campanie, dans le tournoi Excellence, il y a beaucoup de joueurs importants de catégories supérieures, donc rien ne peut être laissé au hasard. J’ai réussi le match contre Mondragone, dans lequel je n’étais plus sur le banc, mais malgré la volonté de fer de l’entreprise de vouloir se sauver, je pense que d’autres exigences sont également nécessaires “.

Massimiliano Varriale, Sporting Campania

COVID-19 BLOCS TOUS MAIS…

Après l’étape précédente, avant l’explosion de l’urgence Covid-19 qui a choqué le pays et inévitablement tout le football italien et mondial, la fumée blanche est venue avec Napoli Est Barra, jeune équipe du groupe E de première catégorie en lutte pour ne pas battre en retraite. Encore un autre défi à gagner pour Varriale, en attendant de comprendre si et quand il reviendra pour savourer une pincée de normalité, l’espoir est que cela durera plus longtemps que la dernière expérience.