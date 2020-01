Echange Juve, De Sciglio-Kurzawa: le sommet décisif dans les prochaines heures

SONDAGE

Politano vers Napoli, est-ce le bon achat?

Question d’heures, alors il échange entre De Sciglio et Kurzawa cela devrait devenir réalité. La Juve et le PSG devraient reprendre la discussion aujourd’hui, affiner un accord qui a déjà un projet très précis. La situation contractuelle des deux joueurs est très différente: le joueur de la Juventus a toujours un contrat de longue durée, le Français expirerait à la fin de l’année et il devrait donc y avoir des retombées économiques en faveur du club de la Juventus dans l’accord.

L’arrivée de Kurzawa donnerait à Sarri la possibilité d’avoir un autre côté gaucher comme alternative à Alex Sandro, et de concentrer Danilo jumelé avec Cuadrado sur l’aile droite. “Nous évaluons l’hypothèse d’échange”, a admis il y a quelques jours le directeur du département technique de la Juventus, Fabio Paratici. Le dernier sommet avec toutes les parties concernées sera décisif pour clore l’opération.

