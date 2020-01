échange possible avec les Roms avec Calhanoglu

la Milan appuyez votre pied sur l’accélérateur pour cette session de marché. Une nouvelle idée apparaît: un échange entre Calhanoglu et sous. la Rome serait prêt à écouter l’offre du diable.

Under-Calhanoglu: les choses turques

Hakan Calhanoglu a beaucoup d’espace dans les Rossoneri cette saison, mais pas avec d’excellents résultats. Après 18 courses en fait, tout du propriétaire, 2 buts et 1 passe décisive sont un butin assez maigre et, en dépit d’être un propriétaire absolu, son séjour dans l’ombre de la Madonnina ce n’est pas évident.

Une situation inverse se produit à l’ombre du Cengiz Under Colosseum. En fait, pour lui 11 apparitions, dont seulement 4 en tant que propriétaire et toujours remplacées. Dans les matches où il est entré dans le jeu, cependant, il a rarement eu l’occasion de jouer plus de 10 minutes. La seule exception à cette règle a été le premier match de la saison, le match nul 3-3 contre Gênes, où Under avait tous les deux joué les 90 minutes et avait signé son contrat jusqu’à présent. seul but de la saison.

Selon le Corriere dello Sport, bien que le joueur de Milan soit un propriétaire permanent, alors que le joueur romain est une réserve à exploiter au cours des dernières minutes, c’est ce dernier qui est le plus apprécié. Si en effet pour Calhanoglu on parle 15-18 millions d’euros, la valeur de Under serait en vol stationnaire 35-40. Pour l’instant, cela reste simplement une idée de marché, mais la négociation pourrait déjà commencer dans les prochains jours.