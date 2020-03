Ed Woodward est obsédé par le fait d’apporter une sensation de milieu de terrain de 30 M £ à Man Utd

Date de publication: Mardi 17 mars 2020 8:13

Le vice-président exécutif de Manchester United, Ed Woodward, serait obsédé par le fait d’amener le jeune Jude Bellingham de Birmingham à Old Trafford cet été.

Les Red Devils ont donné 16 ans une visite du terrain d’entraînement du club Carrington la semaine dernière, avec Woodward rejoint par l’ancien patron Sir Alex Ferguson pendant la tournée.

United garde espoir convaincre le talentueux milieu de terrain de déménager à Manchester, bien que le géant de la Bundesliga Borussia Dortmund et le rival de la Premier League, Liverpool, restent très intéressés par le joueur.

Et un rapport dans le Evening Standard affirme que le club d’Old Trafford est devenu obsédé par la conclusion de l’accord.

Le rapport ajoute que United “a mis en place un package d’une valeur d’environ 20 millions de livres sterling pour le milieu de terrain attaquant dans la fenêtre de transfert de janvier”, mais Birmingham a rejeté la proposition.

On prétend maintenant que United pourrait finir par payer environ 30 millions de livres sterling, y compris les compléments, pour Bellingham cet été – le joueur devrait être autorisé à continuer.

Les Red Devils s’attendent à une fenêtre de transfert estivale chargée, avec Woodward désireux d’éclabousser l’argent pour réduire l’écart à Liverpool et à Manchester City en Premier League.

Des joueurs comme Aston Villa, Jack Grealish et Jadon Sancho du Borussia Dortmund, devraient également se diriger vers Old Trafford, et l’ancien milieu de terrain de Liverpool Don Hutchison affirme que United doit signer trois fois pour contester.

“Bonne question, je pense qu’ils pourraient le faire avec ces noms”, a déclaré Hutchison à ESPN FC, interrogé sur la signature de United avec Grealish, Sancho et Naples défenseur central Kalidou Koulibaly.

“Je pense toujours qu’ils ont besoin d’un défenseur central de première qualité parce que je suis à peu près sûr que [Pep] Guardiola en été tentera de signer Milan Skriniar de l’Inter.

«Il est, à mon avis, aux côtés de Koulibaly comme probablement le meilleur demi-centre du football mondial.

«Je serai donc intéressé de voir si Pep obtient celui-là sur la ligne, où Koulibaly finit-il?

«Si vous ajoutez Koulibaly à cette liste, je pense que United pourrait être de très bons candidats pour les défis.

«Mais je ne peux qu’imaginer que Liverpool va hausser la barre en été, je peux imaginer que Man City va certainement hausser la barre également.

“Donc, ils vont prendre un peu de temps pour rattraper leur retard, mais avec ces noms, vous devez les imaginer pour être en compétition.”

