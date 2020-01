Eddie Howe, Bournemouth et un mariage devenu obsolète …

Dimanche après-midi a été esthétiquement un cauchemar pour Eddie Howe. Pratiquement, la défaite de 0-3 contre Watford a rendu l’avenir de Bournemouth très sombre. La dynamique subliminale était cependant beaucoup plus pénible. Être dépassé et joué sur votre propre terrain n’est jamais bon, mais quand cela arrive de la main de Nigel Pearson, c’est pire.

Pas parce que Pearson est un mauvais entraîneur. Il est bon, en fait, et quelqu’un dont les capacités ont été rendues un mauvais service au fil des ans. Mais l’optique est difficile. Depuis la promotion de Bournemouth, Howe a été autorisé à exister dans une catégorie d’entraîneur-chef britannique à part entière, bien distincte du domaine de Pardew, Allardyce et du reste. Ici, cependant, il était obligé de paraître décidément limité et par l’un de ces personnages de football britannique avec lesquels il était censé contraster si favorablement.

Howe est censé être le brillant. Celui dont l’emploi ne dépend pas d’un copinage ridicule ou de la peur d’un président de trémas et d’accents. Il est intelligent et engageant, il fait attention aux détails et, pour la plupart, son Bournemouth a été un plaisir à regarder.

Mais ils viennent toujours avec un nid d’astérisques. Leurs saisons ont toujours impliqué de longues courses stériles. Leur défense n’a jamais vraiment été sécurisée ni ne semblait le devenir. Et, lorsque leur confiance diminue, ils sont enclins à un football stérile et sans imagination. Bournemouth semble souffrir de cette période à peu près au même moment chaque année. Avant 2020, cependant, cela n’a jamais été au détriment de la réputation de Howe. Cette fois-ci, cela a beaucoup été le cas.

Plus tôt cette semaine, Oliver Kay a écrit un article intelligent et incisif pour The Athletic about Howe. Il a pris ombrage du révisionnisme rapide et de l’empressement à le dépeindre maintenant comme une sorte de faux prophète. Certaines de ces critiques sont raisonnables. Comme Sarah Winterburn a écrit au cours du week-end, Le dossier de transfert de Bournemouth ne supporte vraiment pas beaucoup d’examen. Mais d’autres parties de cette critique, soutient l’article, trahissent quelque chose d’assez étrange dans la façon dont les managers britanniques sont traités.

«La communauté anglaise de football a une méfiance particulière à l’égard des entraîneurs qui, comme Howe, se montrent studieux et parlent avec sérieux plutôt que de se conformer à certains archétypes.»

C’est un sujet fascinant, car il a tellement de variations. Chris Wilder, par exemple, est voué à être traité comme un marchand de chiffons et d’os à longues balles en raison de la façon dont il parle et d’où il vient. Nigel Pearson, comme discuté ci-dessus, a été réduit à un simplet bourru en raison de cette conférence de presse notoire il y a quelques années.

Et Howe, comme le suggère Oli Kay, est soupçonné de ne pas bien ajuster son costume. Il était un joueur de compagnon avec une éducation classique et classique et pourtant il porte ces airs et grâces et semble entraîner avec un pouls au repos. L’image n’est pas tout à fait correcte, l’ADN du bon football n’indique pas un stéréotype criard et jurant.

Et à cause de cela, ses réalisations à ce point ne sont pas vraiment fiables. Les divers truismes découverts sur le jeu à l’époque moderne ne sont pas pris en compte dans cette équation comme ils devraient l’être.

Quel est le problème avec Bournemouth?

Peut-être que leur ralentissement est un symptôme de ce qu’est vraiment la Premier League – une compétition dans laquelle l’aspiration ne peut survivre que si longtemps. Il y a beaucoup de problèmes pour Howe en ce moment – notamment la liste des blessures presque totales à Dean Court – mais l’un d’entre eux est peut-être qu’il n’y a vraiment nulle part ailleurs pour une équipe comme la sienne. La promotion a été une merveilleuse réalisation. La survie au niveau supérieur sur plusieurs saisons a été une réalisation encore plus fine. Mais quel est l’objectif maintenant, si ce n’est pas seulement pour les joueurs de continuer à tourner leurs jambes et en espérant garder l’eau sous leurs mentons.

C’est une simplification, bien sûr. Bournemouth pourrait marquer plus de buts, concéder moins et peut-être même flirter avec la victoire en coupe ou les qualifications pour l’Europe. Ce qui caractérise leur existence, cependant, doit sûrement être un sentiment croissant de futilité. Que cherchent-ils à faire à part de vagues améliorations statistiques?

C’est comme si nous étions déjà venus ici. Avec Stoke, Swansea, West Brom, Charlton. Souvent, le dysfonctionnement est en fin de compte responsable de la mort d’une Premier League, mais ce processus semble toujours commencer par la vague suggestion qu’une équipe est fatiguée de la lutte. Que, même s’il aime être dans la première division et profiter des revenus et du profil, le club perd confiance en ce qu’il essaie de poursuivre et s’use de la pression de survivre. Viennent ensuite les mauvaises décisions, les transferts affreux et, très probablement, la chute libre.

En fin de compte, au fil du temps, la reconnaissance collective de ce genre de situation va ternir l’atmosphère au sein d’un club. Peut-être pas de manière majeure, avec des joueurs boudant ou exigeant des transferts vers l’extérieur, mais dans le sens où ils deviennent moins réceptifs. Ce qui a fonctionné dans le passé ne l’est peut-être plus. Les astuces et techniques utilisées pour redécouvrir la forme n’ont plus le même effet. Les joueurs commencent à se demander pourquoi ils font quelque chose.

C’est une situation qui mérite également d’être envisagée du point de vue de l’entraîneur-chef. Si quelqu’un comme Howe prend conscience d’un plafond de verre, comment cela pourrait-il changer sa façon de communiquer? Encore une fois, cela ne veut pas dire qu’il deviendrait sarcastique ou facétieux, mais juste le ton de son message pourrait être amorti de manière critique. Si les joueurs ressentent ce changement, la situation peut rapidement devenir terminale.

C’est presque exactement ce qui semble être arrivé à Mauricio Pochettino à Tottenham. Rien ne suggère que quelque chose de similaire se produise à Bournemouth, mais les signes précurseurs sont là – la tension dans les cordes de marionnettes n’est pas tout à fait la même et Howe ne semble pas avoir le même contrôle. Peu importe ce qu’il dit pour presser ou en privé ses joueurs, de semaine en semaine son équipe empire. C’est comme une maladie.

Il devrait porter peu de responsabilité à cet égard. Ses joueurs ne sont probablement pas à blâmer non plus. Peut-être que l’une des réalités du football moderne et une conséquence de ses restrictions est que tous les attributs des entraîneurs ont une demi-vie et que, dans presque tous les clubs au-delà des rares dorés, l’emprise d’un manager sur une équipe ne peut jamais être permanente.

Cela implique, bien sûr, qu’il y a certainement un temps pour passer à autre chose. Ne pas être limogé ou démissionner dans une bouderie, mais juste un point où l’intérêt supérieur de chacun pourrait être représenté par un recalibrage total de la dynamique interne. Bournemouth peut toujours être Bournemouth, espérons-le toujours en Premier League, mais peut-être que le moment est venu pour eux d’être un véhicule pour les ambitions de quelqu’un d’autre.

