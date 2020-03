Eddie Howe partage ce qui ne l’a pas surpris à propos de Liverpool lors du match d’hier – HITC

Liverpool a enregistré les trois points contre Bournemouth, menacé de relégation, samedi.

Eddie Howe a déclaré qu’il n’était pas surpris du «travail acharné» de Liverpool et de la façon dont ils avaient bien insisté lors de la défaite 2-1 de Bournemouth à Anfield samedi.

Le patron des Cherries a affirmé que l’un de ses joueurs, Jack Simpson, arrivé après 19 minutes, avait trouvé la vie «très difficile» contre Liverpool au début.

Simpson a dû remplacer l’expérimenté Steve Cook avec son équipe victorieuse 1-0, mais 15 minutes plus tard, Mo Salah et Sadio Mane avaient mis Liverpool devant.

Tel que publié par le compte YouTube de Blood Red, Howe a partagé ses réflexions sur Liverpool et pourquoi c’était «difficile» pour l’un de ses joueurs.

“Ils travaillent dur et bien presser”, a déclaré Howe lors de sa conférence de presse. “Mais finalement, nous n’avons pas été surpris par cela.

«Vous devez gérer cela. Nous faisons des erreurs, des erreurs honnêtes et les joueurs font de leur mieux. Mais nous nous sommes finalement trompés à ce moment-là.

“Je pense que le remaniement de notre backline ne nous a pas été utile et il est très difficile pour les joueurs de venir à ce moment-là. La vitesse du jeu et de s’y adapter. Et probablement Jack [Simpson] a été victime de cela. Je pensais qu’une fois qu’il s’était installé, il avait retrouvé son rythme, il allait bien. Mais je pensais que ces 10 premières minutes étaient difficiles. »

Alors que Howe savait que s’éloigner avec juste un point aurait été difficile à Anfield, il se donnerait un coup de pied que son équipe n’a rien retiré du match.

Ils menaient à une étape et il y avait aussi des moments pendant le match, surtout vers la fin, où ils auraient pu mettre le ballon dans le fond du filet pour la deuxième fois.

Mais c’est très difficile contre cette équipe de Liverpool à Anfield car ils sont désormais invaincus lors de leurs 55 derniers matches devant leurs propres supporters.

