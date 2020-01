Eddie Howe v Mikel Arteta est un choc des anciennes et nouvelles voies managériales

BOURNEMOUTH, ANGLETERRE – 21 JANVIER: Eddie Howe, manager de Bournemouth regarde pendant le match de Premier League entre l’AFC Bournemouth et Brighton & Hove Albion au Vitality Stadium le 21 janvier 2020 à Bournemouth, Royaume-Uni. (Photo de Dan Istitene / .)

Lorsque Bournemouth accueillera Arsenal lors du quatrième tour de la FA Cup lundi, ce ne sera pas seulement la deuxième fois en un peu plus d’un mois qu’Eddie Howe et Mikel Arteta s’affronteront, après que leurs équipes ont fait match nul 1-1 en Premier League le Boxing Day dans le premier match d’Arteta en charge d’Arsenal. Plus important encore, le match représentera un affrontement entre ce que l’on pourrait appeler les anciennes et les nouvelles voies managériales, avec Howe un produit de la route traditionnelle et consacrée pour gérer dans le vol supérieur et Arteta l’incarnation de ce qui est devenu le nouveau parcours accéléré permettant aux meilleurs joueurs de devenir des cadres supérieurs.

Dans le passé, presque tous les gestionnaires, y compris même les plus grands comme Brian Clough et Alex Ferguson, ont littéralement progressé de bas en haut. On pensait qu’un tel apprentissage était absolument essentiel pour les managers, même pour ceux qui avaient accompli de grandes choses en tant que joueurs, tels que Clough et Ferguson, qui avaient réalisé de grands exploits de score en Angleterre et en Écosse respectivement.

Eddie Howe contre Mikel Arteta: l’ancien et le nouveau

Un apprentissage managérial

Le terme “ apprentissage ” peut sembler inhabituel pour s’appliquer à des personnalités aussi sages et sages que Clough et Ferguson, mais on pensait, en particulier en Angleterre et en Écosse, que quiconque souhaitait se lancer dans la gestion devait commencer tout en bas, comme Clough et Ferguson l’ont fait avec Hartlepools (quand leur nom était encore pluralisé) et East Stirlingshire respectivement. De cette façon, pensait-on, ils pouvaient apprendre lentement tous les aspects variés de la gestion, de l’encadrement des joueurs à la gestion de l’homme en passant par le fonctionnement sur le marché des transferts.

Eddie Howe peut être considéré comme la continuation de cette tradition; en effet, il en est probablement le meilleur produit actuel. Comme Clough et Ferguson avant lui, il a réussi à remonter par le bas. Il a sans doute commencé à un point encore plus bas que Clough ou Ferguson, car il est devenu directeur de Bournemouth tandis que le club se battait pour rester dans la pyramide de la Ligue entièrement professionnelle et éviter la relégation dans le football de conférence semi-professionnel, comme c’était le cas à l’époque. Bien sûr, il a réussi cet objectif initial, puis l’a capitalisé de manière spectaculaire en menant Bournemouth tout au long des ligues professionnelles et enfin en Premier League. Plus impressionnant encore, il les y a maintenus tout en opérant sur la fréquentation moyenne probablement la plus faible de tous les clubs de l’élite de l’Angleterre; pas seulement à l’ère de la Premier League depuis 1992, mais pendant tous les 150 ans environ du football professionnel en Angleterre.

Eddie Howe n’est pas le seul à avoir traversé les ligues, bien qu’il soit unique à l’heure actuelle pour l’avoir fait avec un seul club. Sean Dyche à Burnley et Chris Wilder à Sheffield United sont d’autres exemples de dirigeants actuels de la Premier League qui ont dirigé un club des plus bas niveaux en Premier League. Et bien que Graham Potter n’ait pas réellement conduit un club à la promotion en Premier League, son travail d’entraîneur sterling, d’abord avec Ostersunds en Suède puis avec Swansea City dans le championnat, a convaincu Brighton & Hove Albion de le nommer en remplacement de Chris Hughton. .

L’approche accélérée pour les gestionnaires

Mikel Arteta a suivi une voie complètement différente pour devenir le manager d’Arsenal. Comme de nombreux critiques de sa nomination se sont plaints, le poste d’Arsenal est en fait son tout premier emploi d’entraîneur-chef (ces deux mandats, qui étaient autrefois considérés comme signifiant des rôles très différents, sont de plus en plus interchangeables). Au lieu de cela, après avoir pris sa retraite en tant que joueur avec Arsenal en 2016, il a été personnellement chassé par Pep Guardiola pour rejoindre son équipe d’entraîneurs à Manchester City, devenant finalement son assistant manager / bras droit, avant de retourner à Arsenal en décembre pour remplacer Unai. Émeri.

C’est probablement Guardiola qui a commencé la tendance très moderne des grands clubs (qu’Arsenal, pendant toute sa décennie de déclin sous Arsène Wenger puis Emery, sont encore à peu près), nommant d’anciens joueurs comme nouveaux managers. Bien sûr, il a été nommé directeur de Barcelone en 2008, après avoir été un joueur vedette sous Johan Cruyff, Louis van Gaal et d’autres pendant plus d’une décennie, puis a dirigé l’équipe de Barcelone B.

Au début, Guardiola a vacillé, et de nombreux fans et experts se demandaient ouvertement pourquoi Barcelone avait nommé un manager complètement inexpérimenté pour diriger leur gigantesque club. À la fin de sa première saison, cependant, Guardiola avait conduit Barcelone à leur tout premier triplé (La Liga, Copa del Rey et Ligue des Champions) et s’était lancé dans une carrière de manager exceptionnelle qui lui avait par la suite remporté plusieurs titres en Allemagne et Angleterre, sinon une autre Ligue des champions.

Depuis la nomination réussie de Guardiola à Barcelone, de nombreux autres grands clubs ont emboîté le pas, notamment le grand rival espagnol de Barcelone (et leur seul rival sérieux pour le titre officieux de plus grand club du monde), le Real Madrid. Madrid a effectivement fait de Zinedine Zidane, leur plus grand Galactico, leur propre Guardiola. En Ligue des champions au moins, Zidane a en fait dépassé les réalisations de Guardiola avec le Barça, remportant trois d’affilée contre deux de Guardiola en trois saisons, même s’il n’a pas encore converti cet ascendant européen en domination nationale du genre de celle dont Barcelone jouissait sous Guardiola et en effet continuent de jouir près d’une décennie après le départ de Guardiola.

La tendance a été suivie en Premier League

La tendance n’a pas seulement été suivie en Espagne. En Premier League également, même les plus grands clubs se tournent de plus en plus vers leurs anciens joueurs vedettes pour prendre la direction, Manchester United et Chelsea nommant respectivement Ole Gunnar Solskjaer et Frank Lampard, même si leur maintien en fonction peut bien dépendre de ils peuvent se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. De même, Steven Gerrard est devenu directeur des Rangers (ce qui, pour tout le snobisme de nombreux fans anglais sur le football écossais, n’est certainement pas un cas de reprise d’un club au bas de la structure de la Ligue anglaise), probablement en vue de remplacer Jurgen Klopp chaque fois que l’Allemand termine en tant que manager de Liverpool. Et John Terry a opté pour un apprentissage de niveau relativement élevé pour aider Dean Smith à Aston Villa, plutôt que d’aller jusqu’au bout lui-même et de commencer en tant que manager à partir de zéro.

C’est dans ce contexte que la nomination d’Arteta au poste de directeur d’Arsenal n’est pas aussi surprenante qu’auparavant. En effet, en passant trois ans en tant qu’assistant de Pep à City, il est discutable (et la hiérarchie d’Arsenal a certainement accepté la validité de l’argument) qu’Arteta avait acquis une expérience plus précieuse et, plus importante encore, pertinente en tant qu’entraîneur qu’il n’aurait travaillé dans une ligue inférieure.

Tout simplement, en raison de l’écart toujours croissant entre le plus haut niveau du football – et le plus haut niveau du football interclubs est sans aucun doute la Premier League et la Liga, qui sont probablement les deux ligues les plus regardées et les plus compétitives au monde – et au niveau inférieur, non seulement en termes de finances mais en termes de capacité de football, il semble que les plus grands clubs croient de plus en plus qu’il est préférable de nommer un ancien joueur de haut niveau sans expérience de gestion que de nommer un manager d’un niveau inférieur . Un tel manager a peut-être réussi à ce niveau inférieur, mais il n’aura aucune expérience directe de la pression et du contrôle infiniment plus grands qu’implique la gestion d’un club de haut niveau.

Les avantages et les inconvénients des deux voies

Les anciennes et les nouvelles voies managériales ont toutes deux leurs avantages et leurs inconvénients. L’ancienne approche du «travail vers le haut par le bas» signifie que de tels managers, comme Eddie Howe, ont un énorme réservoir d’expérience managériale sur lequel s’appuyer quand ils atteignent enfin le sommet. Cette expérience n’est probablement jamais plus importante que lorsqu’ils sont confrontés à un ralentissement de la forme de leur équipe, comme c’est le cas avec Howe à Bournemouth. D’un autre côté, le fait qu’ils aient gravi les échelons depuis le bas, et dans le cas de Howe avec un seul club, peut signifier qu’ils ne seront jamais considérés pour un poste de haut niveau, précisément parce qu’il est estimé que leur expérience à un niveau inférieur ne les équipe pas nécessairement pour gérer un club beaucoup plus grand et historiquement plus performant.

Soit dit en passant, c’est peut-être la raison pour laquelle Eddie Howe traverse actuellement sa période la plus difficile en tant que directeur de Bournemouth, du moins depuis qu’il a combattu la relégation à la Conférence il y a plus d’une décennie. Au cours des derniers mois, même si Arsenal, Everton et West Ham United ont tous remplacé leurs dirigeants, il semblerait qu’aucun d’entre eux ne considérait à distance Howe comme un remplaçant. Par conséquent, il n’est pas impossible que Howe, n’ayant pas réussi à se déplacer dans un «grand club» (ou même envisagé pour un tel mouvement), ait tout simplement du mal à se motiver encore plus que ses joueurs.

Cependant, la nouvelle voie rapide pour devenir un top manager, ou du moins un manager dans un grand club, n’est pas non plus sans inconvénients. Bien qu’il soit sans aucun doute vrai, par exemple, qu’Arteta a appris de première main de Guardiola, qui est sans doute le plus grand manager du monde en ce moment (au moins jusqu’à ce que Jurgen Klopp remporte un autre couple de ligues de Premier League ou de Ligue des Champions) exactement ce qui est impliqué dans la gestion d’un grand club avec de grandes attentes, en revanche, il n’a absolument aucune expérience concrète et pratique d’être un manager lui-même sur lequel s’appuyer dans les moments difficiles. Et de tels moments qui ne seront certainement pas loin à Arsenal, surtout si, comme cela semble de plus en plus probable, Arteta ne renforce pas de manière significative la défense des Gunners mince comme du papier et ravagée par les blessures dans la fenêtre de transfert de janvier.

Quelle approche est la meilleure? Eddie Howe ou Mikel Arteta One?

Quelle approche ou quelle voie managériale est la meilleure – ancienne ou nouvelle? Eh bien, l’affrontement de la FA Cup entre Arsenal et Bournemouth contribuera dans une certaine mesure à répondre à cette question. En vérité, cependant, ce ne sera presque certainement qu’à la fin de la saison qu’un jugement réfléchi pourra être rendu. Si Howe peut garder Bournemouth en Premier League, et si Arteta peut en quelque sorte ramener Arsenal en Ligue des champions (via la Premier League ou en remportant la Ligue Europa), on pourrait soutenir que les deux voies sont également valables.

En effet, dans ce scénario, on pourrait dire que pour les clubs plus petits et historiquement moins performants, tels que Bournemouth, l’ancienne approche «work up up» est préférable, tandis que, pour les clubs plus grands et traditionnellement plus performants, comme Arsenal, le nouveau la voie rapide est celle à suivre. De même, si ni Eddie Howe ni Mikel Arteta n’atteignent leur objectif principal, il est peut-être temps pour Bournemouth et Arsenal d’envisager d’adopter une approche entièrement nouvelle pour la nomination des managers.

