Eden Hazard discute de la différence entre Zidane, Sarri et Conte

Dans une interview avec Sport Magazine, Eden Hazard a parlé franchement de la joie qu’il a découverte lors de l’entraînement avec Zinedine Zidane au Real Madrid.

Dit de l’entraînement du Real Madrid, Hazard a déclaré: “À l’entraînement, nous utilisons toujours le ballon … il y a du mouvement et des mini-matchs”,

«Quand vous rencontrez des entraîneurs italiens comme moi, vous êtes moins heureux. Ils sont plus rigides et répétitifs. Vous trouvez du plaisir dans la victoire. J’ai passé trois ans avec des coachs italiens donc redécouvrir ce plaisir me fait encore plaisir. »

L’amour de Hazard pour Zidane et le Real Madrid est un secret de polichinelle depuis trois ans, et c’est à peu près à ce moment-là que Hazard prétend avoir pris contact pour la première fois avec Zizou.

“Je n’ai pas beaucoup parlé avec lui [before joining]», A déclaré Hazard à propos de son contact avec Zidane. »La première fois, c’était lors du Championnat d’Europe 2016 en France. Il m’a appelé et m’a dit: «Ce serait bien si vous veniez.»

“Quand Zidane vous appelle, c’est grave!”