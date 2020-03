Eden Hazard note sa première saison au Real Madrid

Le footballeur belge a accordé une interview à RTBL dans laquelle il a parlé de sa première saison au Santiago Bernabéu et aussi de la façon dont il vit cette quarantaine due au Coronavirus.

La première saison d’Eden Hazard au Real Madrid a plus d’ombres que de lumières, et c’est que les blessures ont empêché le Belge d’atteindre le niveau que nous avons vu quand il a joué pour Chelsea et l’équipe nationale.

Le joueur en est conscient et dans une interview pour RTBL Il n’a pas hésité à classer sa saison dans l’équipe blanche comme mauvaise: “Ma première saison à Madrid est mauvaise, mais pas dans son intégralité. C’est une saison d’adaptation. Je serai jugé dans la seconde. C’est à moi d’être en forme l’année prochaine. Le groupe est bon. Pour moi, c’est Belle expérience. J’ai encore un contrat de quatre ans “, a avoué le footballeur belge.

Hazard est en train de récupérer après avoir subi une opération pour une blessure à la cheville et est confiant qu’il peut jouer la dernière étape de la saison: “Je vais bien! Toujours à la maison, en prenant soin de moi. Je vais mieux, ils m’ont emmené il y a une semaine. Maintenant je travaille un peu plus dur. Je peux marcher maintenant, donc tout va bien! “

En cas de reprise du football, il ne sait pas avec certitude quand il pourra rejouer: “J’attends. Hier, Zidane m’a appelé et il ne sait pas non plus. Ce que nous pouvons faire, c’est rester en forme, tous les joueurs ont des ressources pour cela. Non Nous savons que si la Liga reprendra, j’espère qu’il y aura une bonne fin de saison et qu’elle pourra être jouée. Sinon, nous serons tous déçus, mais les choses sont comme elles sont. “

En fait, l’intention du Belge était d’atteindre l’Euro 2020 qui sera finalement reporté à l’été prochain: “J’espérais y arriver, donc j’étais déçu du changement. J’avais prévu d’y jouer. Nous aurons tous une année de plus en 2021, ce qui est dommage, mais ma cheville va me permettre de me remettre en forme. Je pense que c’est difficile pour les fans car ils veulent voir un tournoi international chaque été, pour eux c’est dommage. Mais je crois aussi qu’il y a des priorités dans la vie. J’allais arriver, faire quoi Il fallait être en forme dès les premiers matchs. J’aurais dû travailler dur pour ça, mais depuis que je me suis blessé, j’avais déjà beaucoup fait … J’aurais été en forme quoi qu’il arrive. J’aurais eu un manque de rythme, bien sûr, mais la qualité n’est pas perdue “, a-t-il déclaré.

Enfin, le Belge a évoqué la crise de Covid-19 et comment il traverse ces jours de confinement sans pouvoir sortir: “Je ne dis pas que je ne peux pas l’attraper, mais je suis à l’intérieur de la maison, personne ne vient, on ne voit personne … J’ai un peu peur, comme tout le monde, mais je dois surtout le transmettre aux autres, c’est la chose la plus délicate. Nous avons des gens pour prendre soin de nous. Je m’inquiète pour les personnes plus faibles, qui ont plus de problèmes “, a conclu le footballeur. Real Madrid.

