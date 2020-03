Eder Sarabia dit qu’il apprendra de «paniquer» sur le banc de Barcelone

Eder Sarabia a parlé de sa passion pour le football et dit qu’il apprendra de la défaite de Clasico en mars contre le Real Madrid qui l’a vu passer sous contrôle.

L’assistant de Quique Setien a fait la une des journaux après avoir été surpris en train de filmer les joueurs de Barcelone en colère.

Sarabia a maintenant parlé du match et dit qu’il ne commettra plus les mêmes erreurs.

“Je suis très passionné et je ne pense pas que paniquer sur le banc ne signifie pas que je ne valorise pas et ne me sens pas privilégié de travailler avec Leo, Gerard et Antoine tous les jours”, a-t-il déclaré.

«Vous devez apprendre de tout mais sans perdre qui vous êtes. Lorsque vous arrivez à un nouvel endroit, c’est à cause de la façon dont vous avez été. Mais j’en profiterai pour apprendre et ne plus refaire les mêmes erreurs. »

Source | sport

Setien a révélé que le personnel d’entraîneurs de Barcelone s’est excusé pour le comportement de Sarabia après le match, tandis que Gerard Pique a insisté pour que les joueurs ne soient pas dérangés par les pitreries de Sarabia.