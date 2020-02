Edgar Méndez, présenté au Deportivo Alavés

Le défenseur de Tenerife est revenu dans l’équipe Babazorro après son séjour à la Croix Bleue Mexicaine. Un séjour qui a mis fin à ce marché d’hiver.

Edgar Méndez était excité après son arrivée à Alavés. Et il a envoyé un message aux fans d’Albiazul pour son arrivée dans le complexe de Vitorian.

Je pense que je peux donner plus de vitesse au jeu et approfondir le groupe avec plus d’arrivées. Je suis dans l’un des meilleurs moments de ma carrière et je peux aussi apporter beaucoup d’expérience.

Le joueur arrive après avoir quitté Cruz Azul. Méndez continue de rendre un grand respect à l’institution qui l’a accueilli il y a trois ans, mais reconnaît que le manque de titres a influencé son départ de La Machine.

L’expérience a été très bonne, Cruz Azul est un grand club au Mexique, mais il a une sécheresse de ne pas gagner de titres et de ne pas être parmi les huit premiers, heureusement j’ai vécu l’expérience de tout ce qui s’est passé de positif